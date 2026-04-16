Danijela Dimitrovska pokrenula je novi biznis i ispunila svoj veliki san.

Govoreći na Instagramu o tome kako je odlučila da počne da dizajnira cipele po svom ukusu, manekenka se prisetila i teškog perioda kada je ostala bez novca i bila u strahu za egzistenciju.

Danijela je rekla da je presudan trenutak bio kad je shvatila da ima obavezu prema sinu Matiji, a da nema dinara u džepu.

- Moram da vas vratim unazad nekoliko godina i da vam kažem da sam se samo jedno jutro probudila i shvatila da nemam dinar u džepu, ali doslovno. Takav strah nisam osetila nikad u životu. Imala sam veliku odgovornost, pre svega prema svom detetu. Sve čega se sećam iz tog perioda je prazan novčanik - prisetila se bivša supruga Ognjena Amidžića.

- Od tog trenutka sve se menja. Krećeš napred, krećeš dalje, misli na Matiju. I kad vam se čini da ne postoji svetlo na kraju tunela, ono je negde tu i sigurno ćete ga videti u nekom trenutku. Samo budite hrabri, stvarno je najteži taj prvi korak, ali kad ga napravite, zapamtite, sve je odmah lakše - uz plač je priznala Dimitrovska.

Danijela Dimitrovska grca u suzama

- Osećam ogromnu tremu, ali sam u isto vreme neverovatno srećna i zahvalna što me uglavnom prate žene. Žene koje nisu tu samo da podrže, nego i da kažu iskreno šta misle. One su ujedno i moji najveći kritičari, pa se nadam da će zavoleti ovo što sam uradila - napisala je manekenka na društvenim mrežama.

