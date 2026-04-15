Slušaj vest

Jašar Ahmedovski posetio je po prvi put bife „Ipče“, lokal posvećen njegovom pokojnom bratu, i tom prilikom izazvao veliku pažnju javnosti i brojnih fanova.

"Ipče je bio deo mene"

Jašar Ahmedovski posetio je po prvi put bife „Ipče", lokal posvećen njegovom pokojnom bratu, i tom prilikom izazvao veliku pažnju javnosti i brojnih fanova.

Emotivna atmosfera obeležila je njegov dolazak, jer svaki detalj ovog mesta čuva uspomenu na pevača čiji je život prerano prekinut, ali čija muzika i dalje živi. Za Jašara, ovo nije bila obična poseta, već susret sa uspomenama koje, kako kaže, nikada ne blede.

„Ipče nije bio samo moj brat, bio je deo mene. Vreme prolazi, ali ta praznina nikada ne nestaje. Najteže je što ga nema da zajedno delimo sve ono što smo sanjali, ali kroz njegove pesme imam osećaj kao da je i dalje tu - rekao je Jašar.

Fanovi su iskoristili priliku da se fotografišu sa pevačem, razmene po koju reč i podele emocije koje ih godinama vezuju za njegovu porodicu i muziku njegovog brata.

Boravak u bifeu „Ipče“ bio je ispunjen setom, ali i ponosom jer sećanje na Ipčeta i dalje traje kroz ljude, muziku i mesto koje nosi njegovo ime.

Detalje ekskluzivnog intervjua možete pogledati u emisiji Stars Specijal ove nedelje.

Nije zaboravljen - grob Ipčeta Ahmedovskog i danas posećuju fanovi

Muzičke karijere Jašara i Ipčeta Ahmedovskog osamdesetih godina krenule su uzlaznom putanjom i vrlo brzo su bili u vrhu estrade, ali, nažalost, Ipčeta je smrt sprečila da nastavi da niže uspehe.

1/7 Vidi galeriju Grob Ipčeta Ahmedovskog Foto: Kurir

Ipak, njegova muzika sluša se i danas širom Balkana. Nedaleko od porodične kuće Ahmedovskih nalazi se seosko groblje na kom je sahranjen Ipče Ahmedovski. Mesto večnog počinka pevača 28 godina nakon tragične smrti najmiliji redovno posećuju i sređuju, te je grob u dobrom stanju, čist i pokošen, s najvećom spomen-pločom u okolini, te ga je lako uočiti već s puta.