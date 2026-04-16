Pevačica Anđela Stojković otvorila je dušu o gubitku oca, ali i životu sa bakom i dekom. Uskoro će se odseliti iz njihove kuće, što joj ne pada lako.

- Jako su ponosni i uvek plaču zbog mog uspeha, ali postoji i strah. Uskoro treba da se preselim u Beograd i oni brinu kako ću se snaći. Iako sam za njih još uvek mala, snalažljiva sam i zrela osoba. Nikada nisu bili protiv toga da budem pevačica, čak su me oni i gurali pre nego što sam sama postala svesna da to želim. Savetuju me da se ne uzvezdim, da ih se uvek sećam, da budem svoja i da se čuvam lošeg društva. To mi je stalno u glavi gde god da odem - rekla je Anđela.

- Baki sam rekla da može sa mnom u Beograd, ali mi je žao da deda ostane sam, treba mu ženska ruka. Možda bude sa mnom mesec dana dok se ne uhodam, ali ona ima 58 godina, zdravstvene probleme i ne voli beton, više voli svoj Požarevac. Čekam vozačku dozvolu pa da se napokon preselim. Radiću za njih. Kuća nam je super sređena, ali bih volela da renoviram drugi sprat, iako neću tu živeti. Želim da im doprinesem koliko god mogu i da ih nikada ne obrukam - dodala je učesnica.

O smrti oca

Pevačica je ostala bez oca koji joj je bio velika podrška, oslonac i jedini roditelj.

- Nažalost, nisam provela dovoljno vremena sa njim i žao mi je što nije doživeo moj uspeh. Razboleo se i otišao za samo nedelju dana. Imao je ogroman strah od zubara. Zub se pokvario, stvorio se gnoj koji se slio u pluća. To je bio horor.

- Kako vreme prolazi, sve je teže. Ne verujem u ono da vreme leči sve. Ne pokazujem to pred svima, ali kad sam sama, isplačem se. Srećom, imam dečka, tetku i porodicu sa kojima mogu o svemu da pričam. Tetka mi je zamenila majku u mnogim stvarima - ispročala je Anđela.

"Napustio si me kad si mi bio najpotrebniji"

Anđelu je očeva smrt pogodila. Posle njegove iznenadne smrti, oprostila se od njega potresnim rečima.

- Ponekad se nismo razumeli, ponekad smo se svađali, ali si ti uvek bio tu, ne samo kao moj otac, već kao najbolji drug koji će saslušati sve moje muke, zajedno smo plakali, veselili se, smejali, ali, najbitnije od svega, voleli smo se. Kada si mi najpotrebniji bio, napustio si me, trebaš mi da ti i dalje pričam svoje tajne koje niko ne zna, toliko puta sam ti govorila da se čuvaš da ne bi došlo do ovog trenutka, ali nisi me slušao, ostavio si me. Ovo je moj poslednji pozdrav, oče, voli te tvoja jedina ćerka, živiš u mom srcu i nikada tu nećeš umreti. Putuj s anđelima, neka te Bog čuva tamo gore - napisala je Anđela nakon njegove smrti na društvenim mrežama.

Odrasla samo uz oca

Objasnila je da su se njeni roditelji rastali kad je bila beba.

- Moji su se rastali kad sam imala godinu dana. Odrasla sam uz tatu jer je on imao bolje uslove. Ne krivim nju, bolje što su se rastali nego da sam rasla uz svađe. Čujemo se, ona me podržava, ali tetka je bila tu za sve one ženske teme o kojima nisam mogla sa babom ili tatom. Tetka je mlada, '94. godište, pa se bolje razumemo - ispričala je.

