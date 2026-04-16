Sanja Marinković početkom marta proslavila je 52. rođendan u „malom krugu velikih ljudi“. Voditeljka je u velikom intervjuu govorila o privatnom i ljubavnom životu, ali i sinu Strahinji kao.

– Moram priznati da godine nisu počele da mi prijaju, ali mi prija osećaj koji su mi donele, jer tačno znam koga želim za svojim stolom, a koga samo na ekranu. Proslava 52. rođendana bila je mnogo intimnija nego ranije, upravo zbog toga i lepša. Shvatila sam da su godine luksuz koji ti dozvoli da biraš mir umesto buke i kvalitet umesto brojnosti. Iza kulisa je bilo mnogo smeha, malo nostalgije i mnogo zahvalnosti - rekla je Sanja na samom početku.

– Kada duvaš svećice u pedesetim više ne zamišljaš želje, već zahvaljuješ na svemu što imaš. Ako treba da izdvojim jednu rečenicu koja opisuje ovo slavlje, rekla bih: ranije sam slavila rođendan da se svi vide, a sada ga slavim sa onima koji mene zaista vide – kazala je Sanja Marinković.

Vidi galeriju Voditeljka je nailazila na podršku prijatelja i porodice

Otkrila tajnu izgleda

– Toga nema, postoji samo odluka žene da ne odustane od sebe. Naravno da vodim računa o nezi, zdravlju, energiji i načinu života, ali verujem da je najveća tajna u stavu. Kada žena nauči da voli život, da bira ljude koji joj prijaju i da kaže „ne“ onome što je umara, to se odmah vidi i na licu. Lepota u pedesetim nema veze sa pokušajem da izgledaš kao da imaš trideset, ima veze sa tim da izgledaš kao najbolja verzija sebe. Žena počne da izgleda mlađe onog trenutka kada prestane da se nervira oko stvari koje je više ne zaslužuju.

Sin Strahinja proslavio 18. rođendan

Vidi galeriju Sanja Marinković proslavlja Novu godinu

– Strahinja je odrastao slobodno i normalno, baš onako kako sam želela. Privatnost mu je omogućila da bude dete i tinejdžer, sada i punoletan mladić, sa zdravim stavom prema svetu. Ponosna sam, ali moram priznati: odgajati sina bez drame – to je umetnost koju učim i teško mi ide - rekla je Sanja i potom otkrila u kom pravcu idu njegova interesovanja.

– Strahinja je radoznao i energičan, voli preduzetništvo i kreativne izazove. Još istražuje koji fakultet bi studirao, ali jasno je da ga zanimaju oblasti koje spajaju inovaciju i praktičnost, komunikaciju i biznis. Trudiću se da ga podržim u svakom njegovom izboru.

O novoj ljubavi

– Volim da sam zaljubljena. Ljubav ne tražim, ako je prava pojaviće se sama. Do tada uživam u svom svetu.

