Slušaj vest

Jovan Pejić, bivši rijaliti učesnik je svojevremeno istakao da mu nikada nije smetalo što ga je majka Zlata Petrović dobila vantelesnom oplodnjom.

Foto: Petar Aleksić

- Majka nije mogla da ostane u drugom stanju, otišla je na vantelesnu oplodnju, ja sam dete iz epruvete i ne stidim se toga. Nikada, ali zaista nikada to meni nije smetalo, a ni društvu oko mene - rekao je Jovan u jednoj emisiji i dodao da mu je u detinjstvu najbitniju ulogu imala baka, jer su njegovi roditelji zbog posla često putovali, a ime je dobio po svojoj krsnoj slavi Svetom Jovanu, kada se i rodio.

Mladi Pejić ispričao je i kako je pevačica Ceca Ražnatović pomogla njegovoj mami Zlati Petrović da zatrudni s njim.

- Mama dugo nije mogla da ostane trudna. Ona je dobila savete od Cece Ražnatović, koja joj je preporučila doktora, zahvaljujući kom je vantelesnom oplodnjom mama uspela da zatrudni. Ja sam dete iz epruvete - ispričao je Jovan za "Grand".

1/6 Vidi galeriju Jovan Pejić Foto: Petar Aleksić

Vodio ljubav u lajvu

Jovan uživa u skladnoj vezi sa Enom Čolić. Inače, svojevremeno je šokirao javnost kada je rekao da je u lajvu na Instagramu imao intimne odnose sa bivšom devojkom.

Naime, Jovan je imao uživo uključenje na popularnoj društvenoj mreži, a nakon toga je vodio ljubav s tadašnjom devojkom, zaboravivši da izađe iz lajva na Instagramu.

Šta se dešava, shvatio je tek kada ga je tata Peja pozvao na mobilni i uspaničeno rekao da upravo gleda šta radi.

- Desilo mi se nešto još gore. Bio sam sa devojkom kod kuće. Ostali smo sami. Tek bio izašao Instagram lajv. Ona i ja samo hteli da eksperimentišemo, da vidimo kako to radi. Upalio sam lajv, ali nisam otišao "end lajv strim". Ostao mi je upaljen na lajvu sve vreme. I mi smo počeli da vodimo ljubav. Kad zove nju drugarica, a mene zove ćale Peja, i kaže: ''Legendice, ostao ti upaljen lajv.'. To mi je bila dugogodišnja devojka. Nije se, na sreću, ništa videlo previše, ali se sve čulo šta smo radili u tom lajvu. Posle tog od sramote danima nisam izlazio iz kuće, mada, s ove vremenske distance, cela ta situacija mi je sada smešna - rekao je Jovan tada.