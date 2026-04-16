Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović prisetila se dana koje je provela u Centralnom zatvoru i tom prilikom podelila zanimljivu anegdotu koja je mnoge iznenadila.

Foto: Kurir/Srđan Zelembaba

U razgovoru sa glumicom Anjom Mit, dotakle su se teme saobraćajnih prekršaja, pa je Ceca upitala da li je ikada prekoračila brzinu i da li joj je policija nekada „progledala kroz prste“.

Međutim, odgovor mlade glumice bio je potpuno neočekivan i zatekao je pevačicu.

- Jesam, ali mi nisu oprostili. Pisali su mi kaznu, a pošto sam menjala adresu, stigla mi je naredba da idem u zatvor. Zvali su me pre 15 dana i rekli: deset dana u Požarevcu ili 10.000 dinara. Ja sam bez razmišljanja rekla: "Požarevac". Nastao je muk na telefonu. Ja sam mlada mama i samo sam želela da se naspavam. Tako sam im i rekla. Ipak, na kraju sam platila kaznu - ispričala je Anja kroz smeh.

Na ovu duhovitu priču nadovezala se i Ceca, koja je tokom akcije Operacija Sablja bila privedena zbog povezanosti sa "zemunskim klanom", pa je kroz sopstveno iskustvo uputila i savet.

- Pazi šta želiš, tako sam i ja govorila da mi je mesec dana da se naspavam, oni su me tamo zaboravili. Pazi šta želiš - rekla je pevačica.

Jelena Karleuša pohvalila je Cecine pesme

Podsetimo, muzička diva Jelena Karleuša u emisiji Pinkove zvezde iznenadila je javnost kada je pohvalila pesme Svetlane Cece Ražnatović, uprkos njihovom dugogodišnjem sukobu.

Naime, takmičarka Irma Topolović izvela je Cecinu pesmu Trula višnja, nakon čega su svi sa nestrpljenjem očekivali komentar Karleuše.

Ona je, kao pravi profesionalac, ostavila lične razmirice po strani i istakla da je pokojna Marina Tucaković pisala izuzetne tekstove za Ražnatovićevu.

- Ako sam ja dala, ja teška srca dam da na Cecinu pesmu, bilo je falša, ali si tu pesmu donela, ja sam je osetila, imal si izraz. Izgledaš maestralno, šminka, frizura, haljina, ponašanje, zvezda, pod dva, prva pesma Cecina pesma moraš da budeš stvarno ludilo da bih pritisnula da, bilo je stvarno dobro donešeno, j*bo intonaciju ako ja to osetim. Šta god ja mislila o Ceci, ona ima velike pesme, Marina Tucaković je pisala strašne pesme Ceci, i ovo je jedna od njih. Ti si je donela... Kad se završi ovo takmičenje ja ću se setiti tebe, a malo je ljudi za koje ja to mogu da kažem. I volela bih da tebi život donese to da budeš velika zvezda - rekla je Jelena.