Pevačica Marija Šerifović podelila je svoju emotivnu priču o odlasku iz "Zvezda Granda". Kada je odlučila da napusti žiri muzičkog takmičenja, Marija je želela da sa sobom ponese uspomenu na Sašu Popovića, dugogodišnjeg prijatelja i saradnika, koji je preminuo nekoliko meseci pre njenog odlaska.

Njen odlazak iz žirija takmičenja nije bio samo kraj jedne ere u "Zvezdama Granda", već i za nju dirljiv trenutak. Pokazala je koliko je cenila odnos sa Sašom, kao i njegov doprinos muzičkoj seni time što je odlučila da sačuva deo njegove zaostavštine.

Među najdražim uspomenama

- Otišla sam kod Deje i pitala: 'Dejo, da li postoji nešto u Saletovoj kancelariji što je njegovo, što stoji tu još od kada radite zajedno, praktično od 1998. godine, jer bih volela da to ponesem kao uspomenu - ispričala je Marija. Otkrila je da su joj ponuđene dve stvari – firmirana majica D&G, u kojoj je Popović svirao harmoniku tokom pauza, i mali zlatni nožić star gotovo tri decenije.

- Danas se nalazi u mom domu, na posebnom mestu, među najdražim uspomenama - dodala je.

Želela je sećanje na njega

Marija je takođe priznala da joj je bilo važno da sa sobom ponese deo Popovićeve zaostavštine.

- Nisam želela da napustim ovaj studio i da se na neki način odvojim od 'Zvezda Granda', a da ne ponesem nešto što je bilo njegovo, makar i simbolično," istakla je.

Oprostila se od Saše

Nakon smrti Popovića, pevačica se javno oprostila od njega sledećim rečima.

- Sale moj... Jedan post je malo da napišem sve što mislim i osećam u ovom trenutku. Mislila sam da nikada neću pisati ovaj tekst.

Bio si zvezda vodilja na ovom našem nebu, bio si drug, bio si ortak, bio si veliko srce, bio si i jesi čovek i umetnik čiji je osmeh uvek umeo da slomi ovu škorpiju. Samo tebi nisam nikada mogla da kažem - ne.

Hvala na svemu što si za mene uradio - napisala je Marija tada.

