Slušaj vest

Bajkoviti dvorac u Vojvodini je lokacija na kojoj smo uslikali pevačicu Aleksandru Mladenović i MC Stojana. I dok je atraktivnu pevačicu dovezao luksuzan automobil, Stojan nas je dočekao sa osmehom i otkrio velike planove.

Nakon punih osam godina od pesme „Čekaj, čekaj“ ovaj dvojac je ponovo ukrstio glasove, i sudeći po prvim reakcijama, publici su predstaili novi hit.

-Aleksandru sam odabrao pre svega zato što je vrhunski vokal, jedan od najboljih na estradi, zato što smo jako dobri prijatelji i imamo jedan jako uspešan duet – rekao nam je MC Stojan.

Neobična a luksuzna lokacija i dvorac su mu odmah privukli pažnju i znao je da baš tu želi da snima spot:

-Trudio sam se da ja budem ja, Aleksandra je prezgodna, prelepa i ubija kako peva. Neobičan je spot, ljudi su navikli da od mene stalno bude nešto drugačije i da je malo ludo, tako da očekujem jedan ludački spot.

„Pare, pare, voliš samo pare“, peva Aleksandra koja ne krije da joj se ideja da ponovo snimi duet sa Stojanom odmah dopala.