Veče za pamćenje u Sava centru obeležio je poseban trenutak kada se na sceni, kao veliko iznenađenje, pojavila Dragana Mirković.

Naime, publika koja je došla na koncert kraljice narodne muzike Lepe Lukić nije ni slutila da ih čeka ovakvo iznenađenje, jer je Draganin dolazak bio pažljivo čuvana tajna.

U trenutku kada ju je Lepa najavila, sala je eruptirala – ovacije, gromoglasan aplauz i oduševljenje ispunili su svaki kutak dvorane.

Folk carica je, uz širok osmeh i prepoznatljivu energiju, izašla pred publiku i odmah osvojila sve prisutne.

Otpevala je tri svoja velika hita, a atmosfera je iz pesme u pesmu dostizala vrhunac.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Dragana Mirković

Publika je pevala uglas, a emocije i energija na sceni i u sali bile su za pamćenje.

Dragana Mirković

Ovaj neočekivani trenutak učinio je koncert Lepe Lukić još posebnijim i pretvorio ga u veče o kojem će se dugo pričati.

STARS EP 592 11.04.2026. Izvor: kurir tv