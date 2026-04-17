Na koncertu kraljice narodne muzike Lepe Lukić u Sava centru posebno mesto u programu zauzelo je gostovanje Tanja Savić, koje je izazvalo veliku pažnju publike.

Lepa je Tanju najavila biranim rečima, istakla je da u njoj vidi mladu naslednicu prave narodne muzike.

Pred punom salom naglasila je i da je Tanja, po njenom mišljenju, najuspešnija mlada pevačica današnjice, što je publika ispratila snažnim aplauzom.

Tanja Savić Foto: A.Milinković

Tanja se na sceni predstavila sigurnim nastupom i emotivnim izvođenjem, potvrđujući zbog čega uživa veliko poverenje publike, ali i poštovanje starijih kolega.

Njeno gostovanje na koncertu kraljice narodne muzike dodatno je učvrstilo njen status na domaćoj muzičkoj sceni, jasno pokazujući da je reč o umetnici koju publika voli, a struka ceni.

Mlada zvezda se zahvalila Lepi na pozivu i naglasila je da joj je velika čast i privilegija što je imala priliku da gostuje na koncertu krunisane kraljice narodne muzike.

Tanja Savić Izvor: A. Milinković

Inače u poslednjih mesec dana Tanja je dobila dve takve potvrde kao i večeras, na komcertu Snežane Đurišić i od narodnog orkestra Radio televizije Srbije.

Tanja se uveliko priprema za veliki koncert koji će 23. maja održati u Areni Zagreb.

Ne propustiteStarsŽIVOT I SUDBINE PRVE GENERACIJE ZVEZDE GRANDA: Sećate li se početka muzičkog takmičenja? Oni su ušli u istoriju i obeležili sezonu
Zvezde Granda.jpg
StarsSVI POGLEDI UPRTI U TANJU SAVIĆ! Pojavila se kao diva na koncertu Snežane Đurišić, a mlađi pilot je ne ispušta iz vida...
Tanja Savić
StarsOTAC TANJE SAVIĆ PRVI PUT O ĆERKI: Molio sam za prevoz da bi je vodio na audicije, menjao smene: Ovakva je pevačica bila kao dete: Penjala se na drvo...
tanja savic1.jpg
StarsBUKET OD PLIŠANIH MEDVEDIĆA, PARFEMI I ROMANTIČNA TORTA: Tanja Savić danas slavi rođendan, evo koliko je godina napunila (FOTO)
Tanja Savić

