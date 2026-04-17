SNAŽNE REČI KRALJICE NARODNE MUZIKE: Tanja Savić dobila još jednu titulu u karijeri (VIDEO)
Na koncertu kraljice narodne muzike Lepe Lukić u Sava centru posebno mesto u programu zauzelo je gostovanje Tanja Savić, koje je izazvalo veliku pažnju publike.
Lepa je Tanju najavila biranim rečima, istakla je da u njoj vidi mladu naslednicu prave narodne muzike.
Pred punom salom naglasila je i da je Tanja, po njenom mišljenju, najuspešnija mlada pevačica današnjice, što je publika ispratila snažnim aplauzom.
Tanja se na sceni predstavila sigurnim nastupom i emotivnim izvođenjem, potvrđujući zbog čega uživa veliko poverenje publike, ali i poštovanje starijih kolega.
Njeno gostovanje na koncertu kraljice narodne muzike dodatno je učvrstilo njen status na domaćoj muzičkoj sceni, jasno pokazujući da je reč o umetnici koju publika voli, a struka ceni.
Mlada zvezda se zahvalila Lepi na pozivu i naglasila je da joj je velika čast i privilegija što je imala priliku da gostuje na koncertu krunisane kraljice narodne muzike.
Inače u poslednjih mesec dana Tanja je dobila dve takve potvrde kao i večeras, na komcertu Snežane Đurišić i od narodnog orkestra Radio televizije Srbije.
Tanja se uveliko priprema za veliki koncert koji će 23. maja održati u Areni Zagreb.
