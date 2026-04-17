Melina Galić će se u subotu zavetovati na večnu ljubav svom 23 godina starijem partneru Džefriju Polu Arnolda Deja.

Buduća mlada i njen izabranik, mislili su o svakom detalju, a venčanje će se održati u velelepnoj zgradi u srcu Monaka.

Svatovi će na veselje dolaziti brodovima i jahtama, a neki čak helikopterima. Gostima je obezbeđen smeštaj u hotelu sa tri zvezdice, što pokazuje da je bivša supruga Harisa Džinovića u tom delu organizacije rešila da uštedi.

Sin joj ne dolazi na venčanje

Melina Galić iz braka sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem ima dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana.

Dok će ćerka Đina biti uz majku i prisustvovati njenom velikom danu, sin Kan se neće pojaviti na svadbenoj ceremoniji. Prema informacijama do kojih smo došli, Kan je nakon razvoda roditelja ostao znatno bliži ocu, zbog čega su se odnosi sa majkom vremenom dodatno udaljili, pa nije ni pozvan.

Izvori navode da je upravo ta emotivna distanca i narušena porodična dinamika razlog njegovog odsustva sa ceremonije, koja će se održati u užem krugu zvanica u Monte Karlu. Sa druge strane, Đina je sve vreme uz majku, pa će tako sa njom i ostalim gostima provesti ovaj trodnevni događaj.

Gosti smešteni u skromnijem hotelu

Melina je iznajmila hotel koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku. Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta.

Međutim, to nije ono što je sve iznenadilo već podatak da je Melina, koja je odabrala da za njeno venčanje u subotu, 18. aprila, sve bude raskošno i luksuzno, štedela upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.

Organizacija

Podsećamo, pozivnice za venčanje su pre oko mesec dana stigle na odabrane brojeve telefona zvanica od kojih se očekivala potvrda. U samim pozivnicama bio je napisan detaljan plan i raspored dešavanja tokom tri dana koliko je predviđeno da veselje traje. Kako saznajemo, Melina je odlučila da se gosti prošetaju duž čitave Azurne obale tokom trodnevnog okupljanja. Dan nakon venčanja, njih dvoje će ugostiti zvanice i na jahti koja je u vlasništvu Melininog budućeg supruga.

Svaki od planiranih događaja ima predviđen "dres kod", pa se od gostiju očekuje da ponesu šest odevnih kombinacija. Tokom tih dana, svaki događaj će biti obeležen različitom temom koja bi trebalo da bude ispoštovana.

