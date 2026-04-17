Pevač Saša Katančić iznenada je preminuo, a prema prvim informacijama, sumnja se da je uzrok smrti srčani udar.

Kako se navodi, drama se odigrala u njegovom domu, gde mu je pozlilo, nakon čega je njegova supruga odmah pokušala da ga reanimira do dolaska ekipe Hitne pomoći. Po dolasku, lekari su preuzeli reanimaciju i učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali nažalost, uprkos naporima, nisu uspeli da ga spasu.

 Zvanični rezultati obdukcije još uvek nisu saopšteni, ali prve pretpostavke ukazuju na srčani zastoj kao mogući uzrok iznenadne smrti.

Ne propustiteStarsKO JE PEVAČ SAŠA KATANČIĆ (49) KOJI JE IZNENADA PREMINUO: Bio klavijaturista Harisa Džinovića, nedavno doživeo veliku tragediju
StarsPOZNATI PEVAČ KUM PORODICE KOJU JE UBIO PIJANI VOZAČ AUDIJA NA NOVOM BEOGRADU: Objavio fotografiju i oprosti se od njih (FOTO)
Saobračajna nesreća Novi Beograd
StarsHARISOV KLAVIJATURISTA MAESTRALAN: Saša Katančić iz Zvezda Granda prešao na Pinkove zvezde!
StarsUMRO PEVAČ SAŠA KATANČIĆ: Učestvovao u poznatim rijaliti programima
