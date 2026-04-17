Mariju Bulat ekipa Kurira srela je ispred zgrade gde živi sa suprugom Markom Bulatom i decom, nakon nasilja koje se desilo između supružnika. Ona je izašla iz stana zakamuflirana, a nakon kratke izjave koju je dala, ona se pojavila na terasi stana pa je dala novu izjavu koja je šokirala prisutne.

- Oprostite sto sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaz iz ovoga, moram zbog dece da budem dobro… Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Uzeću decu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da deci bude dobro, a meni kako Bog da - rekla je Marija, pa sve prisutne zaprepastila sledećom izjavom:

- Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - poručila je, a onda je otkrila da je povukla prijavu još pre dva sata.

Komšije razvezale jezik

Komšije pevača dali su dve oprečne slike atmosfere ispred stana porodice Bulat.

- Šta, opet su se pokacili? Nisam čula ništa, nije ovde bilo gužve, nisam čula nikakvu buku. Oni su inače fini, jave se uvek. Ne pijemo kafu, ali srećemo se u prolazu, u hodniku zgrade i na parkingu. Nisam videla nikakvu policiju, ali znam da se često svađaju - rekla je komsinica koja živi u zgradi Marije i Marka Bulata.

Drugi komšija je pak bio malo detaljniji koji je, kako nam je rekao, ipak čuo buku.

- Ma ništa novo za njih, stalno se tuku, samo se ne zna ko koga. Čuo sam vrisku, ali nisam siguran ko je jaukao, da li on ili ona - rekao je komšija

Nasilje u jutarnjim časovima

Jutros u 7:30 supruga pevača pozvala je policiju, a nakon što je policija stigla na lice mesta, pevač je odvezen u polisijsku stanicu, dok je Marija upućena na pregled kod lekara.

Nadležne službe trenutno rade na proveri svih navoda prijave. Očekuje se da će biti uzeti iskazi oba aktera, a zavisno od stepena povreda i izveštaja dežurnih službi, biće odlučeno o daljem postupanju i eventualnim prijavama.

Par je i ranije punio novinske stupce različitim turbulencijama u privatnom životu, ali je ovaj jutrošnji incident bacio novo svetlo na njihove porodične odnose. Marko i Marija Bulat se do ovog trenutka nisu zvanično oglašavali povodom ovih događaja.

