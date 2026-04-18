Iako se o njihovom venčanju već mesecima priča kao o jednom od najglamuroznijih događaja godine, u javnosti najviše poznata kao Melina Džinović, trenutno Melina Galić, i njen izabranik, britanski milioner Džefri Pol Arnold Dej, doneli su odluku da sudbonosno “da” neće izgovoriti u crkvi!

Kako naš izvor blizak paru otkriva, razlog nije nikakav skandal niti nesuglasice, već – poštovanje i ljubav, pre svega od britanskog bogataša.

Muslimanske veroispovesti

Naime, Melina, koja je muslimanske veroispovesti, od samog početka bila je jasna da ne želi da menja svoju veru, što je Džefri, kao pravi svetski čovek i kosmopolita, bez razmišljanja prihvatio. Upravo ta odluka bila je presudna da odustanu od crkvenog venčanja i odluče se samo za građanski čin.

– Njih dvoje su sve rešili u razgovoru. Njemu nije bilo važno gde će se venčati, već da budu zajedno. Poštuje njenu tradiciju i identitet i to mu je bilo važnije od forme – otkriva izvor.

Umesto ceremonije u crkvi, par će se venčati u opštini u Monte Karlu, ali to ne znači da će slavlje biti manje glamurozno.

Ova odluka još jednom potvrđuje da ljubav ne poznaje granice, ni verske, ni kulturne, a Melina i Džefri pokazali su da kompromis i međusobno poštovanje mogu biti jači od svih tradicija.

Predbračni ugovor

Podsetimo, Melina je sa partnerom navodno definisala jasne finansijske okvire braka u predvbračnom ugovoru.

Kako se nezvanično navodi, ugovorom je predviđeno da tokom trajanja zajednice ima pravo da uživa u njegovom bogatstvu i životnom standardu koji joj je obezbeđen, ali bez prava na potraživanja u slučaju eventualnog razvoda.

Drugim rečima, kako tvrde izvori, sve pogodnosti važe isključivo dok brak traje, dok po njegovom okončanju ne bi imala finansijskih zahteva prema suprugu.

Za sada nema zvanične potvrde ovih informacija, ali ovakav vid dogovora nije neuobičajen kada su u pitanju brakovi u kojima je jedna strana finansijski znatno moćnija.