Slušaj vest

Saša Kovačević došao je večeras na koncert mladog kolege Jakova Jozinovića. Saša sa verenicom Zoranom čeka njihovo prvo dete, a sada je otkrio kako se njegova izabranica oseća u trudnoći.

Saša je takođe pohvalio Jakova, pa je rekao da može da napravi paralelu između sebe i njega na početku karijere.

- Jakov ima harizmu i oseća scenu. Upao je u ovaj krug tako brzo, a tako se dobro snalazi kao da je 10. 15 godina na sceni, to je za pohvalu. Mi smo se čuli preko telefona, više smo uopšteno pričali. Ja sam sa 18 godina izbacio prvi album u moje vreme je trebalo malo više vremena da se afirmišeš. Mogu da napravim paralelu sa sobom i moja publika su tada bile mahom žene, a sad su njegova.

"Dugo smo pokušavali da postanemo roditelji"

1/8 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Instagram, Aleksej Nešović, Aleksej Nešović, Skymusic production, YouTube Sasa Kovacevic .TV

Saša kaže da puca od sreće zbog najlepših vesti.

- Jako smo srećni, radujemo se. Ja ću postati otac, mnogo sam srećan. Bio sam bez teksta kada sam saznao. Mi smo 9 godina zajedno, duži vremenski period radimo na tome, svako ko se ostvari u toj najlepšoj ulozi ne može da ne bude srećan. Ja svakako imam svoju malu bebu, Zoraninu ćerku, koju od 2. godine doživljavam kao svoju, to će verovatno biti slično.

- Zorana i ja smo tim, funkcionišemo isto. Ja kada ne radim sa porodicom sam. Ne znam gde bih više vremena. Njoj u trudnoći svaka hrana i mirisi smetaju tako da tu moramo da balansiramo. Nisam do sada kuvao, ali ne bežim od toga.

Pogledajte dodatni snimak: