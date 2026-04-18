Mali broj prijatelja Meline Galić, u javnosti i dalje poznatoj kao Melina Džinović, bivše supruge muzičke zvezde Harisa Džinovića, došao je u Monako na njeno opštinsko venčanje i svadbenu ceremoniju sa njenim drugim suprugom Džefrijem Polom Arnoldom Dejem.

Neke od zvanica smo sreli u kraljevini kako uoči svadbe uživaju po luksuznim restoranima. Tema za stolom je između ostalog bila i Melina. Jedna od zvanica je u svom stilu prokomentarisala udaju prijateljice.

- Ovo je njen san. Samo skupo, milioni, milioneri. Uspela je u tome u petoj deceniji. Para vrti gde burgija neće - rekla je kroz osmeh.

Istu tu damu je ekipa Kurira u petak veče spazila u restoranu između Nice i Monte Karla gde su Melina i Džefri upriličili svečanu svadbenu večeru za prijatelje i rodbinu.

I dok jedni pričaju o bajci koja se ostvarila, drugi šapuću da je ovo tek početak života na visokoj nozi kakav je Melina oduvek priželjkivala.

Ona je i pored prvog supruga Harisa u svemu uživala, živela u vili, putovala po svetu, kupovala samo najprestižnije brendove, i uz njegovu pomoć i podršku osnovala svoj modni brend i zahvaljujući njegovim poznanstvima ostvarila saradnju sa slavnom glumicom Šeron Stoun, a kasnije i sa Dženifer Lopez.

Inače, Melina će danas, 18. aprila izgovoriti sudbonosno "da" 23 godine starjem britanskom milioneru u opštini u Monte Karlu. Svadbeno veselje traje tri dana, a u petak veče mladenci su okupili 70 zvanica u prestižnom restoranu koji se nalazi između Nice i Monte Karla.

Melina je nosila belu, usku, dugu haljinu i kosu je pokupila u elegantni niski rep. Tu su bili i njeni roditelji, kao i ćerka Đina, dok sin Kan, koji je nakon razvoda roditelja ostao privržen ocu, nije pozvan na svadbu.

Dizajnerki kumuje Gordana Karić, koja je na venčanje stigla sa bratom Bojanom Karićem i njegovom suprugom Mašom. Na svabenoj večeri sve zvanice je zabavljao svetki poznati bend Džipsi King, inače omiljeni bend njenog bivšeg muža sa kojima je ostvario saradnju. U jednom trenutku oni su i Đini zasvirali na uvce što možete pogledati OVDE.