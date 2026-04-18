Melina je za venčanje u opštini ponela haljinu jednostavnog kroja, koja nije do poda. Haljina u kojoj će se venčati je zakopčana do grla, dok je dužina kreacije malo ispod kolena. Na nogama je imala cipele bele boje i u rukama je nosila bidermajer. Kako se može primetiti kreatorka liči na one dame iz prošlog veka.

Melina Galić stigla je sa svojim partnerom, malo pre 10 časova ispred opštine gde će se venčati. Mlada i mladoženja stigli su u kabrioletu koji je ručno rađen i napravljen pre više od pola veka, a sreća na njihovim licima bila je očigledna.

Milioner je vozio svoju mladu,a ona je u rukama držala veliki bidermajer. Članovi obezbeđenja su sve vreme oko auta, pa ne dopuštaju nikome da im priđe, a prava za ovakvo ponašanje nemaju jer niko ne može da sklanja nekog sa ulice koja je javna površina. U jednom trenutku pozvali su i policiju. Melina se očigledno previše poistovetila sa svetskim džet-setom.

Modna kreatorka i milioner se venčavaju u opštini, a naša ekipa ovog jutra otišla je do jahte gde su mladenci i najbliže zvenice provodili vreme prethodna dva dana. I ako je sve delovalo mirno, u jednom trenutku pojavila se Džefrijeva ćerka koja je pokušala da uđe u jahtu.

Ipak ona nije mogla da uđe jer je bila zaključana. Kako smo uspeli da vidimo, ona je zvala svog oca, koji joj se nije javljao na telefon.

Očigledno je u tom trenutku spavao nakon svadbene večere, koju su organizovali u petak, 17. aprila u restoranu između Nice i Monte Karla.

Ručno rađen, cena i do 330.000 evra

Ono što smo još uočili je da u blizini Džefrijeve jahte stoji oldajmer kojim će se mladenci voziti do opštine gde će se venčati.

Auto sa slike je vrlo verovatno Bentley T-Series ili njegov bliski rođak Bentley Corniche. To su ručno rađeni luksuzni kabrioleti iz 60-ih i 70-ih.

Za ovakav klasični Bentey kabriolet, potrebno je izdvojiti od 80.000 do 250.000 evra, zavisi od stanja, originalnosti i istorije, a retki i perfektni primerci mogu ići i preko 300.000 €

Za poređenje, moderni Bentley kabriolet npr. Bentley Continental GTC, oko 330.000 evra.

Bentli T-serija je luksuzni automobil koji je proizvodila kompanija Bentli Motors Limited u Ujedinjenom Kraljevstvu od 1965. do 1980. godine. Prvi put je najavljen i prikazan na Salonu automobila u Parizu 5. oktobra 1965. godine kao verzija potpuno redizajniranog Rols-Rojsa Silver Šedou sa oznakom Bentlija.

Melina Galić koja je u javnosti i dalje poznata kao Melina Džinović, danas 18. aprila udaje za 23 godine starijeg britanskog milonera Džefrija Pola Arnoldo Dejem u opštini u Monte Karlu.

Buduća mlada i njen izabranik, mislili su o svakom detalju, a venčanje će se održati u velelepnoj zgradi u srcu Monaka.

Svatovi će na veselje dolaziti brodovima i jahtama, a neki čak helikopterima. Gostima je obezbeđen smeštaj u hotelu sa tri zvezdice, što pokazuje da je bivša supruga Harisa Džinovića u tom delu organizacije rešila da uštedi.

Na samom ulazu stoji oglasna tabla na kojoj je 10 dana pre venčanja moralo biti istaknuto da će se Melina udati za milionera.

Kristalni lusteri, mermer i zlato, umetničke slike čine ovu građevinu posebnom, a meštani ovog luksuznog mesta kažu da se o ovoj građevini najviše vode računa.

