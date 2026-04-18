OVAKO IZGLEDA LUKSUZNI AUTOMOBIL MELININOG MUŽA! Njegova cena ide i preko 300.000 evra! Ručno sastavljen, održavanje je papreno (FOTO)
Britanski milioner Džefri Pol Arnold Dej, za kojeg se Melina Galić, u javnosti i dalje najpoznatija kao Melina Džinović, danas, 18. aprila, udaje u Monte Karlu, uživa u svom bogatstvu.
On ima pozamašnu imovinu, a ono što se da primetiti je to da ne štedi ni kada su u pitanju automobili. On poseduje skupoceni Bentli T serija i to ručno rađeni luksuzni kabriolet iz šezdesetih i sedamdesetih godina.
Kolekcionarski primerak
Klasičan model ovakvog automobila cena se kreće od 80.000 do 250.000 evra. Cena zavisi od stanja, originalnosti i istorije, dok retki i perfektni primerci mogu ići i preko 300.000 evra.
Koja je tačna cena automobila koji je u vlasništvu Melininog izabranika, nije poznato, ali, ukoliko je kolekcionarski primerak onda je skuplja varijanta.
Ovi automobili su praktično ručno sastavljani, zato su danas retki, a njihovo održavanje je veoma skupo.
Bentli T-serija je luksuzni automobil koji je proizvodila kompanija Bentli Motors Limited u Ujedinjenom Kraljevstvu od 1965. do 1980. godine. Prvi put je najavljen i prikazan na Salonu automobila u Parizu 5. oktobra 1965. godine kao verzija potpuno redizajniranog Rols-Rojsa Silver Šedou sa oznakom Bentlija.
Inače, on poseduje i jahtu na kojoj su i ugostili pojedine svoje zvanice.
Jahta vredna nekoliko miliona evra
Na prvi pogled jasno je da je reč o plovilu namenjenom hedonizmu bez kompromisa - prostrane palube, elegantna terasa tik iznad mora i diskretni ulaz u unutrašnji salon ostavljaju utisak potpune privatnosti. Na gornjem nivou nalazi se i prateći čamac, spreman za brze transfere, što je uobičajen detalj kod najskupljih jahti koje kruže Azurnom obalom.
Iako tačna vrednost nije javno dostupna, ovakve jahte na tržištu dostižu cifre od nekoliko miliona pa sve do preko 10 miliona evra, u zavisnosti od veličine, opreme i godine proizvodnje. Čak su i neke polovne do 10 miliona evra.
Prema procenama, ovakva jahta koju poseduje Melinin izabranik vredi više miliona evra. U svetu bogatih, ovakvo plovilo nije samo prevoz, već statusni simbol i dokaz moći.
