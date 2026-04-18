Slušaj vest

Melina Galić izgovorila je sudbonosno „da“ britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu Deju u Monaku, koji je od nje stariji 23 godine.

Na ceremoniji zaklela mu se na večnu ljubav, uz prisustvo kumova, Goce Karić iz Srbije i njegovog kuma, članova najužih porodica i bliskih prijatelja.

Kako se saznaje, nakon venčanja Melina je uzela suprugovo prezime i sada se predstavlja kao Melina Arnold.

Evo kako Melina Galić izgleda u venčanici

Ko je zapravo Džefri?

Njegov identitet Melina je držala u tajnosti, sve dok nisu uslikani zajedno na jednoj modnoj reviji u Parizu tokom Nedelje mode.

Džefri Pol Arnold Dej je uspešan poslovni čovek koji ima milionski kapital, pisali su domaći mediji. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svedoče podaci iz poslovnih registara.

Rođen je u decembru 1958. godine. Njegovi lični podaci javno su dostupni na zvaničnom britanskom registru kompanija (Companies House), koje prenosi UK Companies House.

Venčanje Meline Galić i milionera

Prema podacima sa platforme "CheckCompany", vodi se kao preduzetnik i direktor kompanija, sa najmanje 28 funkcija u različitim poslovnim subjektima tokom karijere.

Podaci istog izvora ukazuju da su kompanije sa kojima je bio povezan imale najmanje 1.477.516 funti kapitala akcionara, što je oko 1,73 miliona evra kao i oko 510.272 funti gotovine prema poslednjim dostupnim finansijskim izveštajima.

Melina i milioner stigli na svečanu večeru

Direktor

Budućem suprugu Meline Galić najnovije imenovanje, prema dostupnim podacima, bilo je u kompaniji "Ruuby Limited", gde je funkciju direktora obavljao od 18. oktobra 2016. godine, sve do povlačenja sa te pozicije 24. septembra 2024. godine.

Podaci ukazuju da je emotivni partner Meline Galić, tokom karijere bio povezan sa više međunarodnih poslovnih sistema, uključujuci kompanije iz sektora bezbednosti i konsultantskih usluga.

Istovremeno, francuski registar kompanija, cije podatke objavljuje "Pappers", beleži da je povezan i sa firmom "CRISTOL" iz Salon-de-Provansa.

Reč je o društvu tipa SCI, koje se koristi za upravljanje nekretninama, a u kojem Dej obavlja funkciju upravnika od 2016. godine.

Dete dobio sa Ukrajinkom

Melina Džinović

Inače, kako saznaju domaci mediji, Melinin partner je u junu prošle godine dobio dete sa mladom Ukrajinkom.

- Melinin novi dečko je u junu dobio dete sa lepom i mladom Ukrajinkom. Sa njom je bio kratko u vezi koju su prekinuli tokom njene trudnoće. Uprkos tome, on nije želeo da to utiče na dete koje je odmah po rođenju priznao - rekao je sagovornik i istakao da je modna kreatorka sa njim u vezu ušla kada je bio slobodan.

- Tek nakon njihovog raskida sa Ukrajinkom on je upoznao Melinu i sa njom otpočeo vezu. Melina je prihvatila situaciju jer je to njegov život pre nje. Ovih dana ce upoznati bebu - zaključio je izvor.

Trodnevna proslava

Podsetimo, kako smo saznali od izvora bliskom mladencima, Melina je želela da čitavu ceremoniju zadrži u najstrožoj tajnosti, pa će venčanje biti održano u intimnom krugu, a trodnevnoj proslavi prisustvovaće oko 30 zvanica iz Srbije sa mladine strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije.

Pogledajte dodatni snimak: