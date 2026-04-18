MELINA STIGLA NA SVOJE VENČANJE! Mlada spremna da izgovori "da" milioneru (67), pogledajte kako izgleda (VIDEO)
Melina Galić danas izgovara sudbonosno "da" svom vereniku, milioneru, Džefriju Polu Arnoldu Deju.
Oni su već pristigli na mesto gde se venčavaju, a mlada je odmah skrenula pažnju na sebe.
Melina se odlučila za belu kombinaciju, kako to obično i biva na venčanjima, al u nešto drugačijem izdanju. Harisova bivša ponosno je ušetala u salu gde će se sve održati, a naša ekipa ekskluzivno je zabeležila svaki momenat iako je doživela neprijatnost radivši svoj posao od strane obezbeđenja koje melinu i njenog partnera ovih dana prati u stopu.
Njihovo svadbeno slavlje trajaće tri dana, a sve se odigrava na luksuznoj destinaciji u Monaku. Iako je par za sebe odabrao najbolje, izgleda da se štedelo na gostima.
Hotel od tri zvezdice
Podsetimo, kako smo prvi pisali, Melina je za smeštaj zvanica izabrala hotel sa tri zvezdice i to jedan od najeftinijih u Monte Karlu, gradu u kojem se luksuz vidi na sve strane. Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju. Tu je odlučila da prištedi. Kako smo saznali, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.
Melina je za kumu izabrala Gordanu Karić, koju retko možemo videti na javnim događajima jer je često govorila da je taj vid popularnosti ne zanima, iako je više puta u džet-set krugovima proglašavana za trendseterku i najbolje obučenu Srpkinju.
Haris joj u podsvesti
Kako saznajemo, na Melininom venčanju će svirati poznata grupa Džipsi kings, inače omiljeni bend njenog bivšeg mužaHarisa Džinovića. Svojevremeno je Haris imao i saradnju sa grupom, dobio je od njih autorska prava da peva njihov hit "Bamboleo".
Haris je pre mnogo godina imao priliku da sasvim slučajno upozna i oca jednog od članova grupe. Susret se odigrao u jednom lokalu u Barseloni u kojem je Džinović bio sa prijateljem. U jednom trenutku ga je ponela atmosfera pa je zapevao "Zajdi, zajdi", što je oduševilo starijeg gospodina za kojeg se ispostavilo da je otac jednog od članova slavne grupe.
Gde će živeti Melina
Melina će nakon venčanja nastaviti da živi s mužem u Monte Karlu.
Zanimljivo je da je jedna od prvih Melininih novih komšinica Srpkinja koja godinama živi u ovom mondenskom gradu, a ona je bila vrlo rada da s nama podeli neke detalje iz dizajnerkinog privatnog života, pa smo tako saznali sve i o njenom novom partneru milioneru.
- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - ispričala nam je naša sagovornica, pa nastavila:
- Koliko god se on trudio da je progura u društvu preko svojih kontakata i prijatelja, ovaj biznis s haljinama ide jako loše. Prilično je to nekvalitetna roba za klijentelu ovde, oni traže potpuno drugačiju priču. Pitanje je dana kad će ona to zatvoriti. Zahvaljujući njemu, Melina je i dobila pozivnice za sve te zabave i balove za milionere. Viđam je često, tu trči po kraju, ima nekoliko prijateljica s kojima izlazi. Preko dana je najviše u šopingu, troši novac, videla sam da je samo u poslednjih nekoliko meseci prošetala nekoliko novih tašnica "ermes" od najmanje 50.000 evra. Jasno vam je ko to sve finansira - zaključila je tada naša sagovornica.
