I dok Melina i njen suprug i kumovi uživaju u vožnji helikopterom, ostali gosti ostali su na zemlji. Ko je želeo komforniji prevoz, morao je da plati 2.500 evra, kolliko košta iznajmljivanje helikoptera, a ko nema toliko novca za prevoz, morao je da se zadovolji onim što su mlada i mladoženja obezbedili - kombi prevozom.

Za sve goste koji nisu mogli da plate helikopter, milioner je iznajmio kombije koji će ih prevoziti od Monaka do hotela u Italiji u kojem će slavlje trajati 3 sata.

Helikopter sa kojim će Melina Džinović sa verenikom otići u Italiju na proslavu venčanja Izvor: Kurir

Udala se u stajlingu od 10.000 evra

Bivša supruga Harisa Džinovića, za čitavu ceremoniju i slavlje venčanja promeniće nekoliko odevnih kombinacija, a sada smo videli i drugu, nakon one sa sinoćne svečane večere.

Tako je za građansko venčanje, Melina odabrala jednostavnu belu haljinu ispod kolena, čuvenog francuskog brenda “dior”. U pitanju je klasični model sa kragnicom, koji se širi od struka na dole. Gore je imala kratke rukave, a sve je upotpunila sa sandalama na štiklu bele boje i malim bisernim minđušama istog brenda.

Kako saznajemo, cena gotovo identične haljine na sajtu pomenutog brenda je 4.500 evra, ali je ova koju je Melina nosila, urađena specijalno za nju u beloj boji i mladinim merama i željama, pa je cena na kraju ove “custom made” varijante bila 8.000 evra.

“Dior” sandale su koštale 1.050 evra, a biserne minđuše nešto manje od 1.000 evra, tako da je za građansko venčanje, Melina na sebi ponela odevnu kombinaciju i aksesoare od 10.000 evra.

Evo kako Melina Galić izgleda u venčanici

Za goste nakon venčanja kroasan i mimoza

Gostima je na koktelu nakon venčanja serviran elegantni koktel mimoza – jednostavna kombinacija šampanjca i sveže ceđenog soka od pomorandže, koja se inače često viđa na opuštenim branč okupljanjima, a ne nužno na venčanjima ovog kalibra.

Uz piće su posluženi i kroasani, poznato francusko pecivo od lisnatog testa i putera, koje može biti slatko ili slano. Iako ukusni i simbolično povezani sa francuskom rivijerom, mnogi bi rekli da takav izbor deluje prilično skromno za događaj koji pretenduje da bude vrhunac luksuza.

Ukratko, scena koja je obećavala spektakl završila se posluženjem koje više podseća na jutarnju kafu i doručak u obližnjoj pekari nego na svadbeno slavlje u jednoj od najskupljih destinacija na svetu.

Melinin milioner na sopstvenom venčanju