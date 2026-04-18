Svetlana Tomić poznatija kao Mala Cana, otvorila je dušu pa je govorila o zdravstvenim problemima, braku sa Andrijom Bajićem, porodici i podršci.

Kako kaže pola života je provela pitajući se šta će reći rodbina i prijatelji, ali nakon što se suočila sa moždanim udarom shvatila je da treba da živi život kako ona želi.

Brak sa Andrijom Bajićem intrigira javnost, jer je razlika u godinama velika, pa mnogi misle da je ona s njim iz koristi. Cana demantuje sve te navode, jer njihov brak traje 15 godina.

- Mene ne zanima ko će šta da kaže jer sam se ja toliko napatila u životu. Sve sam gledala ko će šta da kaže, ko će u mojoj porodici da me prihvati, da budem voljena... Da bih napunila 46 godina, i da ja doživim moždani udar, da meni niko vrata nije otvorio. Tu spadaju i članovi moje porodice. Mene nije sramota to da kažem, to je njihova sramota. Svakom kom sam mogla da pomognem, pomogla sam, nikad nisam odmogla - izjavila je ogorčena pevačica.

Kako navodi, najveću podršku imala je od majke, koja je od samog početka prihvatila njenog partnera.

Andrija Bajić je nekadašnji član čuvenog benda "Braća Bajić" a pevačica je pre nego što je u njemu pronašla ljubav dugo bila potpuno sama.

- Jedino sam od majke imala podršku i za pevanje.Majka mi je bila podrška i kad sam upoznala Andriju, ona je sela sa njim i rekla: 'Andrija, ja vama verujem, ja vam predajem moje dete'. Ona je uvek išla na moja snimanja i nastupe. Normalno je prihvatila i kada smo započeli vezu. Ja sam sama rekla ocu i majci za vezu, pitali su me da li sam sigurna, rekla sam da jesam i poželeli su mi sreću. Nisu nikad odbacili Andriju, čak i dok nismo ušli u zajednicu. Uvek je bio dobrodošao kod nas. Decenijama sam bila sama. Ne godinama, nego decenijama. To nije bila godina, dve, tri, nego 10 godina nisam imala nikoga. Nemate partnera, dečka, avanturu, ništa... Nije me zanimalo da budem s nekim ko nije moja srodna duša - iskrena je bila Svetlana, pa je sa istom iskrenošću komentarisala i priče da je sa Bajićem iz koristi

- Kad neko kaže da sam ja sa njim iz koristi, pa čekaj, čoveče, ja sam zaposlena, drugo, imam svoje nastupe, o čemu pričaju ljudi? Ja i pred ljudima i pred novinarima i pred Bogom ću reći da živim za njega. Živim za to da mi je živ i zdrav, da je pored mene i da smo srećni. Da imamo lepu reč, ja to nisam imala kao dete, ni kao devojka... Ja sam dete razvedenih roditelja i uvek sam bila odbačena, uvek mi je falilo nešto... Svi oko mene se razvode, a nama je super. Mi funkcionišemo normalno. Svi se foliraju, a ja sam zahvalna samo što sam živa i zdrava, niko u grob ništa nije odneo, samo robuješ stvarima - izričita je Cana.

Posebno naglašava da je odnos sa njegovim ćerkama izuzetno dobar i da su je prihvatile bez problema.

- Andrijine ćerke su me obišle kada sam bila bolesna i dolaze ovde kad im obaveze to dozvoljavaju. Da je meni rekao neko da može čovek da zavoli i da prihvati nekog tako, ja iskreno ne bih verovala. Ali ja sam sa svakom njegovom ćerkom sela i otvoreno porazgovarala - ponosno ističe ona.

Pevačica je za kraj razgovora otkrila da prvobitno nije planirala vezu sa Bajićem, kao i da su je mlađi muškarci u prošlosti povređivali.

Andrija joj je prvi pružio ruku spasa kada joj je na estradi bilo najteže, a kasnije je krunisao njihovu ljubav na predivan način.

- Imala sam mlađeg, i šta sam sve pretrpela... Odmah da kažem, mene nikad nisu privlačili stariji muškarci. Ja nisam planirala sa Andrijom. Jednostavno se desilo iz prijateljstva. On je meni jedini pružio ruku na estradi. Bilo je gde nisu hteli da me stave na scenu, on je rekao: 'Dođi, stani pored mene'. Sve je išlo kako treba, sudbinski. Kad se setim šta sam sve preživela, i gde sam živela... Moj život je bio nesastavljen. Molila sam Boga svaki Božić, svaki praznik da ne budem sama, samo da imam nekog sa kim ću da podelim sve. On je mene kasnije verio na rođendanu Tozovca i to je bilo prelepo - zaključila je emotivna pevačica za Informer.