Voditelj EliteMilan Milošević je svojevremeno javno govorio o svom ljubavnom životu i priznanjem izazvao opšti haos.

Mnogi se pitaju sa kim deli postelju, a nedavno je javno govorio o tome.

- Oduvek sam bio noćna ptica iako znam da će se to kad-tad odraziti na moje zdravlje. Jednostavno to ne mogu da promenim, danju spavam, noću zujim i pratim sve. Volim noćni provod i već tri decenije ga upražnjavam. Odmaram kad sam kući sa svojim ljubimcima, to je za mene odmor, bez obzira da li spavao tri ili pet sati, osam sati sna mi je već misaona imenica - rekao je Milan, pa se dotakao estradnih ličnosti i otkrio u kakvim je odnosima sa njima.

- Opomene pred utuženje sam imao tokom novinarske karijere i jednu tužbu od popularnog glumca koja se završila u moju korist. Odlično sam prošao i u tom smislu, što je dobro i za mene i za kompanije za koje sam radio. Godinama nisam bio u dobrim odnosima sa Aleksandrom Prijović što niko nije ni mogao da oseti, jer nikad se nismo pogrdno komentarisali, a ni sretali tako da je sve prošlo bezbolno i sada je sve u najboljem redu. Ona je naša najveća zvezda trenutno. Išao sam na njene koncerte i nastupe čak i kada nismo bili dobri. Mnogo volim njene pesme i glas i to nema veze sa našim privatnim odnosom. U Areni sam bio najveseliji dva puta i svuda samo reči hvale za nju. Kada se sretnemo javimo se jedno drugom i mislim da je to dovoljno nakon svega.

"Ne daj Bože da kažem imena svih sa kojima sam opštio"

Milan je zatim priznao da li je nekada imao emotivni odnos sa nekim sa javne scene.

- To je jako zanimljivo pitanje. S obzirom na to da spavam danju, snovi su mi jako uvrnuti. Bukvalno sam imao se*s sa pola estrade. U snovima su mi bili od najvećih zvezda do onih koji su se tek probijali. Moji najbliži prijatelji znaju za te moje mokre čudne snove u kojima sam imao takva sek*ualna iskustva koja možda nikad nisam doživeo u realnom životu. Ne daj Bože da kažem imena svih sa kojima sam opštio u snu. Eto ovo nikad nisam javno rekao, ali sve je to normalno jer su to sve ljudi sa kojima pričam često ili o kojima pričam često i ja, a i mediji koje uredno pratim. Podsvest je čudo, neke od njih ne bih štapom dirnuo, a u snu su mi bili ludilo - zaključio je svojevremeno za Informer.

