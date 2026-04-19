Srpska starleta Stanija Dobrojević svojevremeno se našla u žiži interesovanja, nakon vesti da je preotela supruga Aneli Ahmić, Asmina Durdžića, zbog čega je ušla u rijaliti "Elita 9", kako bi se obračuna sa oboje i iznela istinu na čistac.

Život je nije mazio

Iako je danas izuzetno uspešna i poznata kako u Srbiji, tako i u Evropi i u Americi, Staniju život nije oduvek mazio. Najviše bola, patnje i straha osetila je na svojoj koži kao devojčica kada se njena porodica našla u vrtlogu rata u kojem je, nažalost, stradao Stanijin otac.

Stanija je najviše volela ovog dečka:

Naime, Stanija je rođena 17. marta u Hrvatskoj, a od 2008. godine živi u Americi. Otac joj je bio ekonomista i političar, čovek posebnog autoriteta i ugleda, koji je 1995. godine zbog svima poznate političke situacije, ubijen u ratu. Stanija se tada sa svojom majkom Slavicom i mlađim bratom Sanijem preselila u Srbiju, gde su u miru mogli da odrastu i školuju se.

- Da smo samo deset minuta zakasnili, svi bismo izginuli – 1. maja 1995. godine u jednom danu ubijen mi je otac, zapaljena kuća, bačena bomba na auto i majka se sa nas dvoje male dece zaputila u koloni izbeglica u Banjaluku. U trenutku kada samo prešli most, nakon samo 10 minuta, most je bio miniran i srušen! Doslovce smo u poslednjem trenutku spasli živu glavu… A potom smo nastavili život u velikoj nemaštini i neizvesnosti. Bilo je dana kada bukvalno majka nije imala šta da nam skuva da pojedemo, sećam se, tada je neutešno plakala - ispričala je Stanija i dodala:

- Dve godine nismo znali da li je otac živ ili mrtav, dolazili su sa raznim pričama da je živ, da se oženio sa drugom i osnovao porodicu, sve dok posle dve godine majka nije dobila fotografije njegovog mrtvog tela. Menjali smo stalno mesto boravka, ja sam za osam razreda osnovne škole promenila čak devet osnovnih škola! Stalno sam morala iznova da upoznajem učenike iz razreda i da se dokazujem ocenama… Živeli smo u Sarajevu, Banjaluci, Iloku, Okućanima… Zaista se više i ne sećam, znam samo da nam je Ruma bila 13. mesto, tu smo se konačno skrasili.

Dobrojevićeva je uvek bila na meti komentara, koji je nikada nisu pogađali. Budući da je oduvek stavljaju u isti koš sa ostalim starletama, ona je u više navrata istakla da nije kao ostala devojke koje nazivaju starletama, te da se po mnogo čemu razlikuje.

Ovako je došla do novca

Ona često ističe svoje obrazovanje i diplomu državnog Ekonomskog fakulteta, kao i veliki uspeh koji je postigla. Stanija nikada nije krila da ima novca, ali ni kako je do tog novca stigla.

U emsiji "Sceniranje" na Kurir televiziji ona je sa Ljiljanom Stanišić svojevremeno otkrila kako je zaradila prvih 100.000 evra i kako je kupila prve nekretnine.

- Prvi stan sam imala devojački u Novom Sadu, a majka je najsrećnija bila kada sam odlučila da kupim stan blizu njih u Rumi. Taj stan sam uzela od "Zadruge 2" i prodala sam taj stan u Novom Sadu. Sada imam stan od 120 kvadrata. Ne bih o ciframa, koliko god da je koštalo to je sada moj dom - rekla je starleta.

- Stanija je uzela stan u Rumi od 120 kvadrata. Odlučila se za taj grad da bi bila blizu majke i brata, koji žive u blizini njenog novog doma, ali i da bi redovno mogla da obilazi baku i deku koji su iz tog mesta. Platila je stan 150.000 evra i veoma se posvetila uređivanju svakog detalja. Stalno je pričala da će to biti njena oaza i mesto na kom će provoditi vreme kad dođe iz Amerike - započeo je za Kurir izvor blizak Dobrojevićevoj i dodao da je starleta platila uređivanje doma isto koliko i nekretninu.

- Zaradila sam u kazinu kao Blackjack diler. Prvi posao, došla sam kao student i zarađivala po 1.000 dolara dnevno. Mi smo tamo samo radili i posle par meseci pogledaš koliko imaš na računu i bude šok. Tebi sam tada rekla da neću stati dok ne zaradim 100.000. Jer kada sam radila prve takse, pa zaradiš kao 45, 50.000 mesečno, meni je to bilo kao da sam na vrhu sveta - priča Stanija.

