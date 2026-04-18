Dragana Stojančević, aktuelna učesnica rijaliti programa "Elita 9", progovorila je o svojoj najtežoj životnoj borbi i narušenom zdravstvenom stanju. Milena Kačavenda i Dačo Virijević ugostili su Matoru, Luku i Draganu kako bi raščivijali njihov nedavni sukob, koji je eskalirao do te mere da su na površinu isplivale najbolnije tajne, a Jovanina devojka je tad potvrdila ono o čemu se spekulisalo - da joj je dijagnostikovan tumor dojke.

Dragana Stojnačević otkrila užasne detalje

Dragana Stojančević, poznata učesnica "Zadruge 3", privukla je pažnju javnosti svojim ljubavnim aferama i burnom prošlošću

Voditeljka radio emisije Milena Kačavenda primetila je da Dragana, za razliku od mnogih, nikada nije pokušala da iskoristi svoju tešku bolest zarad rijaliti opstanka i sticanja poena kod publike. "Ti nikad nisi glumila žrtvu, nikad nisi govorila o tumoru na dojci", konstatovala je Milena i upitala je kako se zaista oseća i kako gleda na one koji se "vade" na svoje zdravstveno stanje.

Dragana je tada, pred milionskim auditorijumom, priznala kada se suočila sa surovom dijagnozom. "Tri dana pred ulazak sam saznala da imam tumor. To mi se malo pogorša kad se svađam," otkrila je hrabra učesnica "Elite", ne želeći da ulazi u dublje patetisanje.

Uprkos ozbiljnosti situacije, Dragana je poslala snažnu poruku, ističući da sažaljenje apsolutno ne traži i da svoje stanje nikada nije koristila kao izgovor. "Nikad nisam koristila to i ne želim to. Ja se ne svađam, ne želim stres ni sebi, ni svojoj porodici," poručila je ona i jasno podvukla: "Nikad neću biti žrtva".

Matora stala u Draganinu odbranu

Tokom razgovora, tenzija je dostigla vrhunac između Matore i Luke. Jovana Tomić Matora je čvrsto stala u Draganinu odbranu, vidno besna zbog ponašanja pojedinih zadrugara. "Kad mi uvredi Draganu, tri puta sam prećutala, četvrti nisam," odbrusila je Matora, koja je nedavno u rijalitiju udarena po džepu.

Matora je optužila Luku da svoju netrpeljivost leči preko drugih ljudi. Luka se branio ističući da su nju i njega provocirali, ali je na kraju ipak priznao: "Istina je da sam prvi uvredio".