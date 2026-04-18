Starleta Stanija Dobrojević dovela je Maju Marinković do ludila zbog čega je napustila emisiju u "Eliti".

Tema između voditelja i maje su bile njene ranije izjave u kojima je dovodila Staniju u vezi sa najstarijim zanatom.

Maja i Stanija se najstrašnije posvađale

Maja je istakla da joj je starleta "pala u očima" kada je izjavila da je zanimaju samo milioneri, a ne socijalni slučajevi.

– Meni je to sponzorstvo klasično. Ona je u odnosu ostajala zbog koristi i interesa ličnog. Sponzoruša je, bila je s njim (Asminom) zbog para – bila je oštra Maja, dodajući da čvrsto stoji iza svojih reči i da nema nameru da menja priču.

Maja Marinković i Milan Milošević Foto: Printscreen

Stanija nije ostala imuna na ove prozivke.

Oštro je demantovala bilo kakvu povezanost sa prostitucijom, napominjući da je svaka devojka koja je širila takve glasine završila na sudu.

– Sve što imam, ostvarila sam sama, to je jasno. Moja veza sa Markom Markovićem bila je takva gde sam povlačila sve finansijske poteze ja – istakla je Stanija i dodala da je uvrede da je sponzoruša uopšte ne dotiču.

Onda je na red došla Maja i tada je nastao pravi haos kada se govorilo o njenom ljubavnom životu pre ulaska u Elitu 9.

Maja napustila program zbog Stanije

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Stanija je sada iznela prljav veš iz života njene drugarice pa je otkrila da joj se Maja ranije žalila kako želi da prebije dečka jer ju je ostavio i vratio se "matoroj".

Iako je Maja pokušala da ublaži situaciju, tvrdeći da je u pitanju stara priča i da se njen bivši samo mirio sa dugogodišnjom devojkom, Stanija je iznela šokantne detalje razgovora.

– Maja mi je rekla da se on toj babi vraćao jer ga je finansirala i da je socijalni slučaj, dodala je.

Ova rečenica bila je kap koja je prelila čašu. Vidno izrevoltirana, Maja je odlučila da prekine učešće u programu.

– Ja izlazim iz emisije. Neće Stanija meni izvrtati priču ovde, strašno – odbrusila je Maja i demonstrativno napustila emisiju.

