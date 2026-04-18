MAJA MARINKOVIĆ NAPUSTILA BELU KUĆU ZBOG STANIJE! Dovela je do ludila kad joj spomenula ovog bivšeg: Maja mi je rekla da se on toj babi vraćao...
Starleta Stanija Dobrojević dovela je Maju Marinković do ludila zbog čega je napustila emisiju u "Eliti".
Tema između voditelja i maje su bile njene ranije izjave u kojima je dovodila Staniju u vezi sa najstarijim zanatom.
Maja i Stanija se najstrašnije posvađale
Maja je istakla da joj je starleta "pala u očima" kada je izjavila da je zanimaju samo milioneri, a ne socijalni slučajevi.
– Meni je to sponzorstvo klasično. Ona je u odnosu ostajala zbog koristi i interesa ličnog. Sponzoruša je, bila je s njim (Asminom) zbog para – bila je oštra Maja, dodajući da čvrsto stoji iza svojih reči i da nema nameru da menja priču.
Stanija nije ostala imuna na ove prozivke.
Oštro je demantovala bilo kakvu povezanost sa prostitucijom, napominjući da je svaka devojka koja je širila takve glasine završila na sudu.
– Sve što imam, ostvarila sam sama, to je jasno. Moja veza sa Markom Markovićem bila je takva gde sam povlačila sve finansijske poteze ja – istakla je Stanija i dodala da je uvrede da je sponzoruša uopšte ne dotiču.
Onda je na red došla Maja i tada je nastao pravi haos kada se govorilo o njenom ljubavnom životu pre ulaska u Elitu 9.
Maja napustila program zbog Stanije
Stanija je sada iznela prljav veš iz života njene drugarice pa je otkrila da joj se Maja ranije žalila kako želi da prebije dečka jer ju je ostavio i vratio se "matoroj".
Iako je Maja pokušala da ublaži situaciju, tvrdeći da je u pitanju stara priča i da se njen bivši samo mirio sa dugogodišnjom devojkom, Stanija je iznela šokantne detalje razgovora.
– Maja mi je rekla da se on toj babi vraćao jer ga je finansirala i da je socijalni slučaj, dodala je.
Ova rečenica bila je kap koja je prelila čašu. Vidno izrevoltirana, Maja je odlučila da prekine učešće u programu.
– Ja izlazim iz emisije. Neće Stanija meni izvrtati priču ovde, strašno – odbrusila je Maja i demonstrativno napustila emisiju.