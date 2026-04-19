Slušaj vest

Stanija Dobrojević ušla je u Elitu 9 kao specijalni gost. I ako je starleta najavila da se neće dugo zadržavati, kako vreme odmiče sve je sigurnije da će ostati do finala.

O njenom ugovoru svi pričaju, pa je čak i vlasnik ružičaste televizije Željko Mitrović izjavio da je starleta dobila veliki honorar, a osim novca, Stanija je imala i druge uslove. Jedan od njih je da joj se svaki dan u kući donosi keks.

Ovu informaciju otkrio je Marko Janjušević Janjuš, koji je oduševljen Stanijom. On je tokom nominacija, otkrio da Stanija dobija keks svakog dana, a ona je rekla da to jedino jede.

- Što se tiče Stanije, upoznao sam je u Zadruzi 5, sada više vremena provodimo zajedno jer smo u odabranima. Ona ima prava da bude u odabranima jer je zvezda, to je prva osoba u Eliti koju sam video da je u ugovor stavila da joj unose keks - rekao je Janjuš, na šta se Stanija odmah ubacila:

- Jel moguće da to iznosiš? To je jedino što jedem - kroz osmeh je ona dodala.

- Keks i mleko ima svaki dan i tu se vidi da je ona iznad nas. Mislim da ima veliku podršku i drago mi je što se prema meni ponaša kulturno i normalno, video sam da me stvarno gotiviš -dodao je Janjuš.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Za svoje učešće Stanija je uzela ogroman honorar

Stanija je potpisala ugovor sa produkcijom da u Elitu 9 uđe, ali pod posebnim uslovima, odnosno kao gost, a ne kao rijaliti učesnik koji se bori za plasman i nagrade.

- U Elitu 9 ulazim kao specijalni gost, a time budim nostalgiju za vremenom kada su rijaliti učesnici koji su zaista ostavili pečat bili deo programa i ljudima ti ljudi, koja su izgrađena imena nedostaju. Ne ulazim kao takmičar, već kao Stanija Dobrojević, brend koji neće učestvovati u njihovim rijaliti igrama. Sama moja pojava će uticati na njih i njihovu pobedu, sve da ništa ne kažem i ne uradim. Izmeniće se tok rijalitija, a mogu da ne budem ni oštra, brutalna ni vulgarna. Biće intenzivno i kraće će trajati - rekla nam je ona neposredno pred ulazak u Belu kuću.

1/12 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram/ stanijadobrojevic

- Honorar je najveći, ali to je u drugom planu, nije bio to motiv mog ulaska. Htela sam da raščistim sve i da objasnim sve i kada izađem iz Elite 9 da me više niko ne pita za Asmina Durdžića. Ne dopada mi se što oni unutra imaju informacije i znaju da ulazim. Spremna sam na sve, nemam problem da kažem svakome u lice šta imam.

Uroševa porodica tužila Staniju

Podsetimo, majka Uroša Stanića dala je intervju nakon što je Stanija fizički nasrnula na njenog sina i tom prilikom nam otkrila da je pokrenula tužbu protiv starlete.

- Žao mi je kad sam videla kako se ona smejala, jer i kuče pa je greh udarati, a tek ljudsko biće. Ponela se kao fašista. Strašno je izgledalo da ga onako krvničku udara. Nisam gledala taj dan lajv, ali sam videla snimak i nije mi bilo dobro kad sam videla, jao sam se loše osećala kad sam gledala da mi je dete na zemlji, a ona ga krvnički šutira – rekla je Tatjana na samom početku za “Blic“, a na pomen ove teme bila je vidno uznemirena.