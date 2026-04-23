Snežana Dakić, voditeljka, izazvala je mnoštvo komentara jednom prilikom kada je javno govorila o roditeljstvu. Ona je pričala o majčinskim dužnostima i setila se specifične situacije koju je imala sa ćerkom Laurom.

- Jednom me je ćerka pitala: Zašto druge mame kuvaju, a ti ne kuvaš?", a ja sam je pitala da li druge mame vode dete na Mikonos na more ili u bekstejdž na modne revije? Izvinjavam se, znam da zvuči pretenciozno - ispričala je Snežana Dakić za Blic.

Lakše telesne povrede iz kuhinje

Ona je takođe objasnila da je svakako pokušala da se oproba u kulinarskim veštinama, da bi udovoljila ćerki, ali se to nije završilo kako treba.

- Onda sam htela da joj pokažem da brinem o njoj i da kuvam, ali svaki put bih iz kuhinje izašla sa lakšim telesnim povredama - iskreno je priznala voditeljka.

Imala operaciju na Božić

Snežana se nedavno prisetila operacije koju je imala baš na Božić.

- Pre 12 godina na Badnje veče ležala sam u bolnici u Esenu, molila se Bogu da operacija koju sam zakazala na Božić prođe uspešno. U sobi je bio televizor, a na jednom od kanala snimak neke vrste oltara. Poslali su mi duhovnicu. Bila je žena koja je govorila naš jezik. Nije bila časna sestra. Kao neka verska službenica. Sveštenica. Pretpostavljam da su često imali pacijente iz bivše Jugoslavije, pa je ona “pokrivala” to govorno područje. Bila sam uplašena. Naravno! Strahovala sam u tom trenutku već tri meseca, jer je ishod moje komplikacije bio nepredvidiv. Nije bilo za operaciju. Ali sve se razrešilo brze nego sto su predviđali - napisala je ona, pa nastavila.

- Bila sam disciplinovana. I napokon je došao i taj dan, stigla sam u najbolju kliniku za endovaskularnu hirurgiju. Istraživanje gde ću i kod kog doktora obavila sam sama. U našoj zemlji niko nije umeo da izvede tu intervenciju. A nije bilo ni stentova na “lageru”. Sama sam prevela i medicinsku dokumentaciju. Načekala bih se inače. Sama sam pisala doktoru i on je ubrzo odgovorio. Jedan od ponuđenih termina bio je na naš Božić. Ne sećam se o čemu sam razgovarala sa tom ženom u bolničkoj sobi, niti da li je ona bila sveštenica, niti iz koje crkve. Poslali su je kao utehu. Bila sam jako usamljena te noći. Na Badnje veče. Ali Bog je pomogao, udružen sa savremenom medicinom. Sve je dobro prošlo. Ali strah nije, još neko vreme.

Muž je prevario

Podsetimo, Snežana je jednom prilikom otkrila da je jedan od razloga kraha braka bilo njegovo neverstvo. Kako je ispričala, Vladimir ju je varao u trenutku kada se borila sa velikim zdravstvenim problemom.

- Da budem iskrena ja u braku nisam imala osećaj da sam prevarena. Tada sam imala iskustvo blisko smrti, imala sam operaciju gde mi je ugrađen stent ka mozgu i to je bio trenutak kada sam bila najslabija u životu i jako sam teško prošla kroz to - rekla je iskreno voditeljka i otkrila da joj je bilo jako teško što su mediji saznali za neverstvo njenog supruga.

- Taj manjak podrške, emocionalne i psihološke, pri tom to je i medijski bilo toliko ispraćeno da je to bila tortura. U momentima kada ti to više nije ni važno ti vodiš krizni PR. To je bilo jako loše iskustvo za mene i to je bila jedna medijska tortura. Danas je to normalno, to je danas svakodnevna tema. Mene je bilo sramota da se o tome piše - rekla je Snežana Dakić u emisiji "Ordinacija" na RTS-u.

