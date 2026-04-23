"MAJA ĆE RADITI TEST NA TRUDNOĆU" Nastao muk u Eliti! Zbog Aneline reakcije svi ostali u šoku: To neće biti njenom voljom...
Tokom emisije "Pitanja gledalaca" u rijalitiju "Elita 9", dogodio se potpuno neočekivani obrt koji je takmičare ostavio u neverici. Nakon priča o krahu odnosa sa Majom, Asmin Durdžić je priznao pomirenje, dok je Aneli izazvala pravi skandal zahtevima o potencijalnoj trudnoći Marinkovićeve.
Za crnim stolom bilo je i te kako napeto kada je voditeljka Maša Mihailović pročitala direktno pitanje gledalaca za Asmina. Publiku "Elite" je intrigirao njegov turbulentni ljubavni život, te je pitanje glasilo: "Nakon što si izjavio da je vašem odnosu došao kraj, šta se tačno promenilo preko noći da opet završite zajedno?".
Asmin je pokušao da smiri strasti prilično suzdržanim odgovorom:
- Mi smo rešili probleme i sada je sve u redu - poručio je on, aludirajući na to da je mir konačno uspostavljen.
Međutim, pravi haos je tek usledio kada se u priču umešala Aneli. Ona je pred svima likovala i jasno stavila do znanja da svim silama navija da Maja što pre proveri da li je u drugom stanju, izgovorivši rečenicu koja je prisutne ostavila u čudu.
- Ona će raditi test za trudnoću i nadam se da ću ja umakati u test - provokativno je poručila Aneli, što je odmah pokrenulo haos među učesnicima rijalitija.
Aneli je dodatno podgrejala atmosferu iznošenjem frapantnih tvrdnji o Majinim intimnim odnosima.
- Maja će ostati trudna, ali ne svojom voljom nego on na kvarno završava kako završava... - izjavila je bez dlake na jeziku Ahmićeva pred zgranutim zadrugarima.
Asmin o šok svađi sa Majom: "Opalila mi je šamarčinu"
Asmin Durdžić je, podsetimo, nedavno pričao o drami sa Majom.
- Nije Stanija problem, bili smo na žurki, ja sam joj nešto rekao što mi je rekla Milosava. Misli da sam skupljao informacije iz spoljnog sveta. Posvađali smo se, otišli smo u krevet da legnemo, vodili smo ljubav. Legao sam, pa je ponovo počela da mi prebacuje, rekao sam joj da to ne radi. Opalila mi je jednu šamarčinu zbog ljubomorne scene, nema veze sa Stanijom, nego da li sam se raspitivao. Okrenuo sam se, ona mi je stavila masku da spavam, ona me je probudila i rekla: "Okreni se i gledaj u mene", ja sam joj rekao: "Pusti me da spavam", onda je ona 15 puta rekla: "odgovori mi". Ja hodam po imanju kao mumija, ne gledam ni u koga, gledam u pod. Ja sam se njoj nasmejao u lice kada mi je ponovila 15. put: "odgovori mi". Ako potvrdim ono što ona misli, problem, ako ne, onda problem. Želim da se izvinim i njenoj i mojoj porodici. Spavao sam na stolu u zatvoru, razmišljao sam, ukočio sam se. Hteo sam da završim odnose, popričali smo normalno, rekla je da će da se promeni i ja sam rekao, ne znam samo šta treba da promenim - rekao je Asmin.