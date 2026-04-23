Slušaj vest

U javnost je isplivao neverovatan snimak na kojem se vidi kako rijaliti učesnica Elite 9, Sofija Janićijević ljubi sa Danetom koji, podsećamo, ima 70 godina.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreen, ATA images, Pritnscreen

Danas je na imanju u Šimanovcima snimana emisija "Pitanje gledalaca", a tom prilikom, stiglo je pitanje i za Sofiju.

- Zašto uporno pokušavaš da svoju krivicu svališ na Terzu, nije te on terao da budeš s Danetom? - glasilo je pitanje.

- Ja nisam bila sa Danetom, a u radiju sam rekla da bih uradila isto što i on - rekla je Sofija.

- Ja sam rekao da ne verujem da je bila sa čovekom od 68 godina, ali da je bilo sve ostalo jeste. Ja osećam da sam ja kriv što je ona uradila nešto, a ja nju ostavio zbog laži. Magarca (Daneta) i treba da klepa, a kad izađemo možda ću ga i ja klepati. Trebala je da mu uzme pola miliona - rekao je Terza.

- Ovo su priče koje su nametnute i afere koje su napakovane, a i ovo će proći i dođe sve na svoje kao i prošle godine. Ja ne znam osobu koja je gadljiva na poklone i podizanje Westerna, a on je mene još jednom ostavio i sad pozdravlja mog oca - rekla je Sofija.

- U situaciji kada je osetila da je nemoćna kada se sve saznalo, ona je okrenula loptu i prevrnula da je Terza kriv što je ostavio - rekao je Janjuš.

O snimku Sofije i Daneta

S obzirom na to da je na celokupnu aferu Daneta i Sofije, njena mama Brankica imala da izjavi da su u pitanju AI (veštačka inteligencija) montirani snimci, Ena se osvrnula ovim povodom i na njenu izjavu.

- Njena mama će nju podržati šta god ona pričala unutra...Tamo je činjenica da je teško razići se totalno, Terza ne zna generalno gde bije. On verovatno želi da dokaže da je to vredelo time što će uspeti sa Sofijom. Mislim da Sofija ne voli nikoga sem sebe i svoje mame...Ne sladim se time, ne može Terza da ispadne žrtva, mislim da mu je ovo karma! Valjda je trebalo sve to da se desi da shvati neke stvari. Kompleksno mi je sve vezano za tu temu - rekla je Ena, a potom je ostala šokirana kada je saznala da je Dane zapravo verio Sofiju:

Ona je verena?! Aham, dobro, okej (smeh)...Ma kakav publicitet?! Ja ne vidim kako njoj ovo donosi dobro.