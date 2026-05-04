Sukob između Jelene Karleuše i Ane Nikolić, čini se, konačno je okončan. Nakon više od pet godina tenzija, strasti su se smirile i „ratne sekire“ su zakopane i to na iznenađujući način.

Naime, pop diva je putem društvene mreže X javno pružila podršku koleginici, jasno stavivši do znanja da među njima više nema zle krvi.

- Svim srcem podržavam najavu koncerta Ane Nikolić u BG Areni. Zaslužila je odavno - napisala je kratko Jelena Karleuša .

Podsetimo, Jelena i Ana ranije su bile u korektnim odnosima, toliko da su čak zajedno i gostovale u emisijima. Mnogi se sećaju i njhovog čuvenog gostovanja 2016. godine u emisiji "Amidži šou" u kojoj su se pred milionskim auditorijumom poljubile u usta.

Odjednom, usledio je šok! Dve pevačice naglo su pogoršale odnos i počele da razmenjuju teške reči .

Postoje i spekulacije da je razlog Anin odnos sa Svetlanom Cecom Ražnatović, buduće da je među prvim upućenim grubim rečima pomenula upravo nju.

Naime, kada je Nikolićeva kuburila sa kilogramima, Jelenu su pitali tada novinari da li se čula sa koleginicom Anom, pop diva je kratko odgovorila:

- Izvini, na koju Anu misliš? To pitanje treba da postaviš Ceci, sa tim debelim ženama ne komuniciram - izgovorila je Jelena.

Tu nije bio kraj sukoba. Nakon što je Karleušu Ana nazvala "nekvalifikovanim estradni privrednikom", Karleuša je žestoko raspalila po njoj, te komentarisala pevačicino ponašanje, ali i navela da je ona na "putu bez povratka", kao i da "možda neće doživeti svoj koncert", ali i da bi "neko trebalo da joj pomogne". Nikolićeva joj nije ostala dužna, pa joj je ubrzo odgovorila i poručila da se "vrati na dopisivanje sa saigračima svog bivšeg muža".

Sada se situacija drastično promenila. Ana o Jeleni više nije govorila ružne reči, čak je na društvenim mrežama citirala i stihove Jeleninih pesama, a sa druge strane Karleuša je pevačicu podržala u ideji da napravi veliki koncert.