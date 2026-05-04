Slušaj vest

Prevara na estradi gotovo da više nije izuzetak, već pravilo o kom se govori javno ili iza kulisa. I dok mnoge veze pucaju pod pritiskom skandala, ima i onih koji odluče da ostanu zajedno — uprkos svemu. Neki o tome govore otvoreno, drugi ćute, ali njihove priče godinama intrigiraju javnost.

Mile Kitić i Marta Savić

Jedan od najpoznatijih primera je brak Mile Kitić i Marta Savić. Marta je u više navrata otvoreno govorila da je bila svesna suprugovih avantura, naglašavajući da joj je važnije šta imaju kao porodica nego prolazne greške. Isticala je da estradni život nosi iskušenja, ali da je njihov odnos opstao jer su oboje znali šta žele. Njihov brak traje decenijama.

1/4 Vidi galeriju Marta Savić i Mile Kitić Foto: Damir Dervišagić, Facebook, Dragana Udovicic

„Mnogi ljudi ne razumeju naš odnos i imaju pogrešan utisak o našim životima. Mnogi misle da je Mile površan i sebičan, ali on nije takav. On je pre svega jedan veliki čovek, vredan, radan, odgovoran. Mnogo je dobar otac, brižan prema meni i obezbedi sve što nam je potrebno. I ako greši on sigurno ne greši kad dođe u kuću. Uvek kad ode negde na putovanje on se javi, a da li tamo peva, druži se ili uživa to je njegova stvar.Volim i ja da uživam, a način na koji će on uživati neka izabere sam. I moram da kažem da sam veoma zadovoljna u životu“, rekla je jednom prilikom Marta.

Semir Džanković s koleginicom

Pevač Semir Džanković bio je među retkima koji su direktno govorili o prevari. Džanković je imao aferu sa Gabrijelom Pejčev za vreme svog braka sa suprugom Sanelom. Sve se odigralo pred kamerama. Pevač je kada je otpočeo aferu bio u rijalitiju "Farma", a Sanela je sa Gabrijelom bila vrlo bliska tada.

Njegova supruga Sanela je nakon afere svog muža izjavila da joj je žao što svi krive njega, a ne Gabrijelu , jer kako kaže, ona se spetljala sa oženjenim.

1/11 Vidi galeriju Ko je Semir Džanković Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Petar Aleksić, Youtube Screenshot

- Imam svoju porodicu i to je jedino što me interesuje. Semir će vam dati odgovore na sva vaša pitanja kad bude izašao sa Farme. Vreme će pokazati šta je istina. Semir i Gabrijela odavno nisu zajedno. Odlično znam da je ona mutna, a moj čovek je na Farmi lepo rekao da ne bi ušao u rijaliti da nema podršku svoje žene - rekla je tada, pa dodala:

- Gabrijela priča svoju priču, a ja najbolje znam šta je bilo. Znate kako kažu, psi laju, karavani prolaze. Za pet godina braka nikad nisam osetila da me je prevario sve do tada. Žao mi je što su svu ljagu i bruku bacili na njega, a ona je ta koja treba da se stidi, a ne da se ponosi što je bila ljubavnica oženjenog čoveka - rekla je tada Sanela koja je suprugu neverstvo oprostila.

Usnimljen pred hotelom

Kada je reč o Goca Tržan, ona je u intervjuima često isticala da ne veruje u idealne odnose i da svaki brak prolazi kroz krize. Nakon medijskih napisa o neverstvu njenog supruga Raše Novakovića, nije ulazila u detalje, ali je jasno poručivala da se problemi rešavaju unutar četiri zida i da je njen brak opstao.

1/10 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen/K1

- Uvek bih oprostila, zato što smo živi ljudi. Verujem da nas iskušenja zapravo jačaju i ako im neko podlegne, imam razumevanja, ali ne moram baš da zaboravim - poručila je tada Goca.

Njemu prešla preko prevare

1/5 Vidi galeriju Kubura Foto: Damir Dervišagić

- Poslužila sam se trikom od pre nekoliko godina kada je Kubura na sličan način uživao u jednom kafiću. Samo sam prepisala scenario, iako u školi to nikada nisam radila. Ne vidim u tome ništa strašno, tada nisam pričala o problemima koje sam imala, tako da neću ni sada o ovome - rekla nam je nakon skandala Marija Savić Srečković.

Marija i Kubura su potom podneli papire za razvod braka, pa su na zajednički život definitivno stavili tačku.

Slađa tolerantna

I Radiša Trajković Đani godinama prati reputacija zavodnika. Njegova supruga Slađana je kroz medije slala poruke da je porodica na prvom mestu i da ume da „drži stvari pod kontrolom“, čime je indirektno pokazivala da njihov brak opstaje bez obzira na priče koje kruže.

Slađa je ispričala kako ju je Đani prevario sa drugom ženom, ali da je tu avanturu oprostila.

1/6 Vidi galeriju Đani sa suprugom Slađom Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Nemanja Nikolić

- Jeste bila je prevara. Ja sam rekla bila je prevara, ne kažem da ih je bilo, bilo, bilo. Naravno, ali kako kažu mladost ludost, bolje u mladosti, nego u starosti, ali prosto žena oseti, da li je to bilo iz ljubav. Ja nikad nisam bila sa Đanijeve strane niti ponižena, nikad mi ništa nije falilo. Ja znam da on mene voli, da on mene ne voli, ne bih prešla preko toga, ne bih bila sa njim. Znam da on to nije, ne mogu da kažem ni nesvesno ni svesno, ali eto tako. Ako prođe, prošlo je - rekla je Slađa za "Hype" televiziju.

Prešla preko poljubaca

Ekipa "Paparaco lova" pre nekoliko godina uhvatila je pevača Đoleta Đoganija kako vara suprugu Vesnu Đogani i svi su mogli da vide kako izgleda njegova ljubavnica. Za razliku od Vesne, ali i Đoletove bivše supruge Slađe Delibašić, njegova ljubavnica nije mišićava i sportske građe, te deluje 10 godina starije od njega, što je iznenadilo mnoge.

1/6 Vidi galeriju SVI U ŠOKU KAKO IZGLEDA ĐOLETOVA LJUBAVNICA: Deluje bar 10 godina starije od densera, a JEDAN DETALJ svima bode oči (VIDEO) Foto: Printscreen Paparaco Lov

- Vesna voli Đoleta, a kad god su dosad imali nekih problema uspeli su da iz svega izađu kao pobednici. Za nju ovo što je Đole uradio nije emotivna prevara. Bilo bi joj katastrofa da on gaji emocije prema toj ženi, ali je sigurna da to nije slučaj. Razgovarali su i rešili da nastave tamo gde su nakratko stali.