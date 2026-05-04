Slušaj vest

Transrodna pevačica Elektra Elit pre nekoliko godina ludo je zavolela zgodnog momka iz Sarajeva. Njihova ljubav krunisana je i brakom, ali je sve nakon dva meseca puklo. S obzirom da se Elektra u Švajcarskoj bavi legalnom prostitucijom, njen suprug to nije mogao da podnese.

Kako kaže, njen život nije mogao da se uklopi u porodičan i miran način života.

- Ne mogu da budem klasična supruga. On je od prvog dana znao da sam prostitutka i da je to moj posao. Mi se nismo razveli zbog prevare ili svađe, već zato što on nije mogao da prati moj život u Švajcarskoj - rekla je pevačica za Republiku.

1/6 Vidi galeriju Uhapšena Elektra Elit Foto: RONNY WUNDERLICH, Igor Živković

Cenovnik Elektre Elit

Transrodna pevačica Elektra Elit priznala je da se u Švajcarskoj bavi prostitucijom, a nedavno smo došli u posed njenog cenovnika. Mnogi se iznenade kada čuju koliko Elektra naplaćuje intimne odnose.

Elektra Elit se godinama bavi prostitucijom koja je u Švajcarskoj legalna, a nikada nije krila da dobro zarađuje od toga.

Ovo su samo neke stavke koje postoje na njenom cenovniku:

Telefonski razgovor – 30 minuta – od 1.560 evra

Video poziv – 10 minuta – od 1.560 evra

Video poziv – 30 minuta – od 3.120 evra

Noć sa Electra Elite – vreme po dogovoru – od 26.000 evra

Ona je dodala i da sve usluge naplaćuje 20 odsto skuplje ukoliko se plaća karticom kao i da je neophodno da bude u hotelu sa pet zvezdica.