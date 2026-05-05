Pevačica Zlata Petrović iza sebe ima bogatu karijeru, a njen nekadašnji porodični dom u rodnom selu Grabovcu danas je potpuno prazan nakon što su je zadesile velike porodične tragedije, među kojima je i gubitak brata.

Selo Grabovac u kom je Zlata odrasla, nalazi se nedaleko od Obrenovca. Pevačicin brat od strica govorio je da su se na mestu današnjih velikih kuća nekada nalazile "dve male kuće od čerpića, od blata".

Međutim, bez obzira na siromaštvo u kom je odrasla, Zlata je imala velike snove koje je ostvarila dok se kao lavica borila za svoju porodicu.

Odnos sa roditeljima

- Bila je vezana, kao creva, za majku - reči su Zlatinog brata od strica koji otrkiva da čovek kao što je bio njen otac ne može da se rodi za nju.

Nažalost, pevačica je oba roditelja izgubila.

Smrt brata

Jedan od vbećih udaraca u Zlatinom životu bila je smrt jenog rođenog brata Piloša.

O njemu i nemilom događaju govorio je pevačicin kum iz sela, koji je istakao da je Piloš bio jako dobar čovek i harmonikaš, ali da je podlegao porocima.

- Alkohol ga je uništio. Voleo je da pije. Ona ga je grdila stalno: 'Nemoj da piješ, nemoj'. Eto, sad je umro i gotovo - objasnio je kum.

Prazan porodični dom

U Zlatinoj rodnoj kući u svom selu Grabovcu danas nema nikoga. Njen dom je uglavnom zatvoren i pun tišine. Kako kaže njen brat od strica, članovi porodice su se preselili u Beč. Međutim, na imanju se izvode majstorski radovi, a unutrašnjost kuće se sasvim menja.

- Unutra sad renoviraju sve, pločice, nema ništa unutra, samo zidovi - objasnio je njen brat, ističući da ne zna da li Zlata uopšte planira da se vrati da u rodno selo.

Bivši muž: Zabila mi je nož u leđa

Mnogi pamte Zlatu kao posvećenu porodičnu ženu, međutim, njen bivši suprug Hasan Dudić ne deli to mišljenje. Razočaran i u suzama, pevač je nedavno govorio da se "milijardu posto" kaje što su ikada stupili u brak.

- Kajem se što sam je upoznao u životu, ona je ustvari ceo moj život upropastila. Ovo prvi put govorim i to je istina - ispričao je on.

On objašnjava da ga je Zlata manipulisala.

- Vezali se ko nokat i meso, a zabode ti nož u leđa, to pogađa. Manipulisala je sa mnom... ona voli da se pred narodom predstavlja u velikom svetlu, a grešaka tonu - rekao je on.

Stres zbog sina

Još jedan stres koji Hasan doživljava jeste i činjenica da njihov sin, Miki Dudić, trenutno učestvuje u rijalitiju "Elita 9". Pevač otvoreno priznaje da zbog sinovljeve odluke noćima nema mira.

- Kao prvo mom sinu ne bih dozvolio da uđe, pre bih ja ušao nego on. On je ozbiljan muzičar... Ne spavam, pratim to, čitavu noć se prevrćem. Budim se svaki sat - izjavio je Hasan zabrinut za zdravlje sina zbog teških uslova i ugovora.

