Poznata novinarka i vlasnica organizacija "Mis Srbije" i "Mis Crne Gore", Vesna de Vinča prkosi uverenju da su zdravi i ukusni obroci obavezno i skupi. Njena filozofija oslanja se na jednostavnost, te je otkrila recept za bogat ručak čija porcija košta svega 200 dinara po osobi.

Pored ovog pristupačnog jelovnika, ona svoju odličnu formu održava i pomoću specifičnog načina života koji uključuje konzumaciju zdravstvenih eliksira i tronedeljno gladovanje.

"Sirotinjsko jelo sa bogatim ukusom"

Vesna je sa svojim pratiocima podelila modifikovanu verziju čuvenog italijanskog klasika "Špagete aglio e olio", kojoj je kao svoj originalni dodatak pridružila crveni kupus.

Potrebni sastojci (za dve osobe):

200 grama italijanskih špageta

Šestina glavice crvenog kupusa

2 litra vode i 1 kafena kašičica soli za kuvanje

Sastojci za preliv:

50 ml kvalitetnog maslinovog ulja

6 krupnijih čenova belog luka

100 grama parmezana i jedna vezica peršuna

Po 1/2 kašičice soli i sveže mlevenog bibera

1 kašičica tucane ljute paprike

125 ml vruće vode u kojoj se kuvaju špageti

Priprema: Prvo i najvažnije pravilo ovog recepta je da se testenina skuva "al dente" - mora ostati tvrdo kuvana kako bi se osetila pod zubima prilikom griza. U dublji tiganj sipajte maslinovo ulje i propržite seckani beli luk. Zatim dodajte seckani crveni kupus, so, biber i ljutu papriku. Tajna savršenog sosa leži u tome da u tiganj dolijete vruću vodu sa vrha šerpe u kojoj vri testenina.

Poslužiti uz vino i parmezan

Kada je sos gotov, u njega prebacite skuvane špagete i sve dobro promešajte. Pre serviranja, jelo obilno pospite rendanim parmezanom i svežim peršunom. Uz ovaj ukusan obrok, Vesna preporučuje i čašu lepog belog vina.

Gladuje po 42 dana

Vesna de Vinča svake godine praktikuje veoma opasan način skidanja kilograma i, kako ona kaže, čišćenje organizma od toksina. Naime, gladuje 42 dana.

- Ujutru kada ustanem, prvo istrljam desni zeolitom, jer nam se tu skuplja najviše otrova. Nakon toga popijem jednu čašu tog minerala razmućenog u mlakoj vodi. Zatim popijem čajeve od žalfije, kantariona, nane i matičnjaka, a posle toga uzmem vodu sa limunom. U vreme ručka popijem sok koji je mešavina cvekle, šargarepe, rotkve, celera i krompira. Pred spavanje uzimam čaj od valerijane ili matičnjaka i ponovo jednu čašu zeolita. Na taj način izgubila sam 13,5 kilograma, a dobila mnogo elana i energije.