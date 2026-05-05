Da stara ljubav zaborava nema, dokaz je razgovor između Anđela Rankovića i njegove cimerke danas u dvorištu Bele kuće u Šimanovcima.

Anđelo je nakon dužeg vremena progovorio o bivšoj partnerki Teodori Džehverović, pa je otkrio detalje njihovog odnosa, zapravo kako su radili zajedno.

- Ti si Anđelo bio u nekom spotu - pitala ga je cimerka, a on je sve iznenadio.

- Bio sam u nekom spotu kod Nataše Bekvalac, ne znam kako se zove pesma.... To kad sam tek krenuo da se bavim manekenstovm. Bio sam kod neke devojke koja se ne bavi više pevanjem, i u Teodorinom spotu kad smo izašli odavde, kada je snimala - rekao je Anđelo i prisetio se bivše.

- Koja pesma? - pitala ga je cimerka.

- Crni vitez. Imao sam deset ponuda, mene to smara, sve sam odbio. Te spotove ti ili ljudi rade za džabe ili 200 300 evra, neko uzme 400-500 evra. Smara me to. Smaraš se tamo, ideš ceo dan - rekao je Anđelo.

Porodici Ranković ne odgovara mama Goca i Teodora iz Kačareva

Podsetimo, Teodorina majka Gordana jednom prilikom je istakla da Anđelova majka nikada nije podržavala vezu sa Teodorom.

- Pa, nije njen nivo. Rankovići su peta beogradska familija, oni su nešto iznad. Njima ne odgovara Teodora Džehverović iz Kačareva i Goca. Goca pogotovo, britka, seče. A sve tajne njihove saznam. Znaju oni šta sam ja saznala - rekla je Goca jednom prilikom.