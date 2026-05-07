Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović opet je angažovala majstore, koji u poslednje vreme gotovo svakodnevno rade na uređenju njene porodične kuće na Dedinju, saznaje Kurir.

Foto: Kurir, Petar Aleksić

Nakon što je prošle godine preuredila otvorenu terasu svoje vile u Ulici Ljutice Bogdana, za šta je izdvojila oko 20.000 evra, sad su na red došli i zidovi blizu ulazne kapije, koji su već duže vreme problematični.

Popravka ulaza

Naša ekipa se po dobijenoj informaciji odmah uputila na lice mesta, gde smo i zatekli dva radnika na merdevinama koje su bile prislonjene na zid vile. Oni su sve vreme bili pod budnim okom jednog člana pevačicinog obezbeđenja, koji se od nje ne odvaja već mesecima.

Foto: Kurir

Iskoristili smo priliku i da vidimo šta se dešava s drugim visokim zidom, iz kog je zbog napukle cevi prošle godine danima curila voda koja se potom izlivala na trotoar. Tada se, prema rečima jednog komšije, koji nas je i pozvao, zbog ovog problema iz Cecine vile danima širio nesnosan smrad. Zbog toga nisu mogli da koriste ovaj deo trotoara, što ih je poprilično nerviralo.

Foto: Kurir

Sada je situacija izgledala potpuno drugačije, pa se više ne osećaju neprijatni mirisi iz pravca vile. Ceca je očigledno rešila problem s kanalizacionom cevi jer se na mestu odakle je curila voda sada nalazi nova bakarna cev, koja je rešila sve probleme.

Foto: Kurir

Osim toga, izgleda da su na Ražnatovićevu uticale reči komšija da joj je izgled renovirane terase poprilično odudarao od eksterijera fasade, pa je rešila da popravi to. Sada je terasa zablistala u potpuno novom ruhu. Više nema sporne iverice, a cela terasa je u potpunosti zastakljena, pa Ceca može neometano ovde da uživa i da se odmara tokom sparnih letnjih meseci i kad je kišovito vreme, što doskoro nije bio slučaj.

Podsetimo, afera "smrad" prošle godine je bila tema broj jedan u medijima u regionu.

1/11 Vidi galeriju Cecina vila prošle godine Foto: Kurir

- Ovde danima curi voda i toliko smrdi da je to katastrofa. Ne znam ni da li je Ceca o ovome obaveštena i ko o tome vodi računa, ali mora što pre da reši ovaj problem. Ne možemo da dišemo i prođemo ovim delom trotoara od te vode i neprijatnog mirisa, sad još i nije strašno jer nije toliko toplo. Ali ovih dana, kad je bilo skoro 40 stepeni, da vam ne pričam. Mi ovde šetamo decu, mnogo je majki s kolicima. Strašno! Da li je to kanalizacija ili šta li je, ne znam, niti me zanima. Apelujem na nju da se pozabavi ovim kako se ovo ne bi još više iskomplikovalo i došlo do neke veće poplave - ispričao nam je tada jedan od sagovornika.

- Radovi su gotovi odavno, ali ova iverica se nikako ne uklapa, baš bode oči. Fasada je skroz drugačija i onda sve deluje poprilično jeftino. Ipak je ovo turistička atrakcija, ljudi dolaze da vide ovu vilu, mora se na svaki detalj obratiti pažnja. Možda ovo i nije skroz završeno, ali nakon što reši problem sa ovom vodom, nek se pozabavi i terasom. Ipak ovde ne živi bilo ko, jedna je Ceca - rekao nam je tada jedan od Cecinih komšija iz kuće prekoputa njene.

1/8 Vidi galeriju Cecina vila posle obnove, nova terasa i cev Foto: Kurir

Inače, poznato je da je Ceca oduvek volela da ulaže u kuću jer smatra da je to mesto gde ima najviše mira i gde voli da provodi veći deo slobodnog vremena.

Neprestano renoviranje

Ražnatovićeva je 2019. privela kraju sve unutrašnje radove koji su godinama trajali u njenom domu na Dedinju. Ona otad uživa u velikom bazenu, koji je proširila, a koji je dugo bio van upotrebe, a tada je napravila i manji spa-centar u prizemlju vile. Pored bazena, napravljeni su i džakuzi, sauna, prostor za masažu i ulepšavanje. To uređivanje je trajalo više od pet godina, a glavni razlog toliko dugih radova bili su majstori, koji su odugovlačili. Iz tog razloga Ceca je bila prinuđena da nekoliko puta promeni radnike kako bi sve bilo što pre završeno.

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prema pisanju domaćih medija, vrednost Cecine vile procenjuje se na između sedam i 10 miliona evra. Pevačica je ovu kuću na Dedinju nasledila od pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana, koji je počeo da je zida 1993.

Kurir.rs

Ceca stavila novu cev na vilu: