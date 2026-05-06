Slušaj vest

Otac rijaliti učesnika Anđela Rankovića, Slaviša, odlučio je da otvori dušu i u emotivnoj ispovesti za domaće medije progovori o narušenim odnosima sa sinom, porodičnoj dinamici i detaljima koji su godinama intrigirali javnost.

Foto: Printscreen

Bez dlake na jeziku, Slaviša priznaje da ga duboko pogađa to što ga Anđelo retko spominje, ali jasno ističe da ga se sin nikada nije odrekao i da poštuje njegovu vezanost za majku.

Slaviša ističe da slabo prati rijaliti program "Elita 9".

- Slabo pratim rijaliti. Niti imam vremena da vam kažem, iskreno nisam nešto zaljubljenik u taj rijaliti. Svaka čast svakome ko to voli da gleda. Ja sve to poštujem, ali ja stvarno nemam vremena za to. Pa iako mi je sin tamo i ja se nadam da je on toliko pametan dečko da mu tata ne treba da ga gleda na televiziji - kaže Slaviša koji voli što mu je sin postao najpoželjniji muškarac u rijalitiju i što nosi epitet šarmera.

- To sam ja nosio pre 20 godina. Šalim se, šalim se malo. Meni je to drago. Puno mi je srce ako je tako. Tata je, bar tako kažu, nekada bio šmeker. E sada godine su učinile i vreme svoje. Tako da o tome nećemo ni da razmišljamo jer se vraćamo u prošlost. Ali mislim da je on dečko lep, zgodan, inteligentan i elokventan - rekao je Slaviša i nastavio:

- Tako da ne znam šta bih vam više rekao o njemu. Nešto mi je ove godine mnogo miran, je l’ da? Ali dobro to je njegova možda igrica u tom realitiju. On je već tu par godina, mislim tri četiri godine da. Tako da on najbolje zna šta radi. Ali nešto mi je baš smiren i miran. On verovatno ima neki cilj pa zna zašto je miran.

"Mi smo izgubili kontakt"

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković i Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković, Petar Aleksić

Na pitanje da li se nekada sa tatom konsultovao oko ulaska u rijaliti, Slaviša kaže:

- Nije, nikad nije. Mi smo malo izgubili kontakt. Znači niti se on mene odrekao, niti ja njega. Samo smo izgubili neki kontakt. Više je on vezan, vidite i sami po njegovim izjavama da je on vezan za majku i za batu. I ja protiv toga stvarno nemam ništa protiv ni protiv njegove majke. Ona je rodila mog Anđela. Ja sam njoj podario mog anđela. Tako da ja sam čovek koji je delimično smiren što se toga tiče i meni je drago da je tako. Znači njegovo mišljenje tako je takvo je. On šta misli nek radi. Ja ću ga uvek podržati. On je moj sin, moja krv i to tako ostaje za ceo život.

Slaviša priznaje da mu nije pravo što ga sin ne spominje.

- Pogađa me. Iskreno da vam kažem, pogađa me. Ali bolje da mene manje pominje nego majku. Tako da znači ako on ima takav odnos sa majkom, a oca je sklonio malo sa strane, to je njegov izbor. Ja nemam ništa protiv toga. On već sad 18. oktobra puni 34 godine. Ako je voljan i željan da se javi svom ocu posle ihaj godina i da se sretnemo, opet njemu prepuštam na izbor. Ja već imam blizu 58 godina tako da ja mislim da ne bi trebao da se mešam pogotovo sad u njegov život sa njegovih 34 godine. Najiskrenije da vam kažem, ja bih najviše voleo da on nađe neku ženu i devojku s kojom će imati emotivnu vezu i s kojom će danas-sutra zasnovati porodicu i brak. I mene posle 100 godina nek okrene i kaže: tata, postao si deda. Eto to će meni biti sreća-rekao je on i dodao:

- Ništa mi drugo ne treba. Jer on ima 34. Ja sam imao 24 kad se Anđelo rodio. Njegova majka Ljiljana je bila od mene starija, slagaću vas pet i po godina. Tako da mislim da mu je vreme da malo stane na loptu i da se posveti nekom svom životu i nekoj svojoj porodici. Mislim jesu njemu porodica i majka i ujak i baka i tata u senci, ali njemu treba njegova lična porodica, kaže Slaviša i nastavlja:

- Mi smo se viđali ili čuli stvarno s vremena na vreme. To je sve bilo na dve tri godine. Najviše smo se čuli kad je on bio u vezi sa Teodorom Džehverović, da kažem, najviše smo se tada čuli. Mislim kakav god da je moj sin ja samo eto molim Boga da ostane takav kakav je. Njemu je lepo, zgodan, mlad, lep, poželjan, sve je to lepo, ali brzo vreme odlazi i prolazi. Tako da moje mišljenje je da bi on trebalo što pre da se skrasi sa nekom devojkom koju on izabere i za koju misli da može da sa njim provede ceo život.

O Staniji Dobrojević

1/4 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Boba Nikolić

Pitali smo ga šta bi rekao ako bi izbor pao na Staniju Dobrojević.

- Ja samo o tome nisam razmišljao, ali čujem te priče. Meni lično Stanija se dopada sa njenim razmišljanjima.

- Neki se normalno neće složiti sa mnom. Neki će biti protiv moje izjave. Neki za moju izjavu. Ali meni Stanija lično se dopada pogotovo što je iz Rume. A ja sam u Rumi proveo jedno tri godine mog najlepšeg emotivnog života. O tome ne bih da pričam. I meni je Ruma prirasla za srce. Tako da bih ja želeo da on bude sa Stanijom. Eto to je moje mišljenje. Ne znam šta imaju u planu da li da li oni misle da zasnuju vezu po izlasku iz realijitija ili dok su tu trenutno. Ali ja bih stvarno, najiskrenije, voleo da on bude sa Stanijom. Ovo sve što je on prolazio znam jedno 50%, ne znam sve. Ovaj mislim da su to sve bili njegovi da kažem izleti, provodi i ostalo. Ali Stanija... ja mislim da je ona od njega starija šest godina, tako nešto. I njegova majka Ljiljana je od mene bila starija pet i po godina. Tako da mu to ništa ne škodi. Ovaj ali bitno da nađe neki svoj mir i to je moja želja. Meni je Stanija mnogo draga, mnogo inteligentna u odnosu na sve ostale. Još njemu da poručim da je Ruma jedan prelep gradić sa jednom divnom dušom. Kažem ja sam tamo proveo jedno dve tri godine moje neke emotivne i zato sam vezan za za Rumu. Tako da bih voleo da tamo poseti i Staniju, i Rumu i ostalo

Sa Anđelovom majkom nije u kontaktu

1/4 Vidi galeriju Anđelo Ranković tvrdi da je Zorica Marković u dugovima Foto: Printscreen YouTube

Na pitanje da li je nekada pokušao da obnovi kontakt sa Anđelovom majkom, kaže:

- Nikad se nismo venčali, ali smatram čim imamo naše zajedničko dete da mi je to kao supruga. Mnogo godina nismo u kontaktu. Niti se Ljiljana meni obratila niti ja njoj. Svako se okrenuo na svoju stranu. Tako se desilo i bitno da smo mi živi, zdravi, da dišemo vazduh. To je meni najbitnije. Meni Ljiljana nije ništa zabranjivala. Ali jednostavno, Anđelo je bio vezan za ujku, za baku, za Ljiljanu i majku. Ja sam tu bio nešto na strani. Ja sam bio samo eto kad nešto zatreba, tata je bio tu. Ali nismo bili toliko vezani kao otac i sin. Mislim, ja sam to stvarno priželjkivao, ali znate, ako ne možete nešto na fin, kulturan način, mislim da ne možete ni na silu, a ja silu mrzim iznad svega. To je njegov izbor života i možda će on jednog dana da se seti svog oca, ali to gotovo...

Plasman sina ga ne zanima

- Mene uopšte ne zanima da l’ će on biti prvi, drugi ili treći. Mene zanima da on ostane dečko takav kakav je i da nađe svoj mir i svoju sreću i brak. Te njihove pare, prvo, drugo, treće mesto, mislim da od tih para nema ništa jer te pare ništa u životu ne znače. Znači pare su mizerna stvar. Postoji nešto mnogo veće u duši i u srcu, a pare su nebitne u životu.

Slaviša kaže da bi ga najviše usrećilo da ga Anđelo pozove.

- Da me on okrene, da kaže tata moj dođi. Eto nikad se nisam nametao u životu u njihovoj porodici tako da ni sada ne želim se namećem, pogotovo što je on sam kao postao javna ličnost. Moja najveća sreća bi bila da on bude sa Stanijom i danas-sutra da osnuje neki brak, porodicu i decu. Sa Anitom nisam bio upućen. Najviše sam pratio kad je bio u vezi sa Teodorom. Da zato što sam se i upoznao s Teodorinom porodicom koji su divni ljudi i njen brat i otac i majka su divni ljudi.

1/6 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Screenshot, Printscreen YouTube, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković

Iako je bilo reči da ga se sin odrekao, Slaviša kaže da to nije istina.

- Nije se on odrekao mene. On je rođen 18. oktobra a u januaru je prvi put otišao za Južnu Afriku kad je imao tri meseca. Ja sam posle toga odmah za njim otišao tamo da bi bio sa njim i sa Ljiljanom, njegovom majkom. Ali eto nisu nam se putevi spojili. Oni su tamo ostali još jedno tri četiri godine pa su se onda vratili za Beograd. Tako da imali smo kontakt ali to je izuzetno slab kontakt što se tiče oca, sina i bivše supruge. Ja nikad ni jednu ružnu reč neću reći protiv njegove majke Ljiljane, šta god se dešavalo između nas, to je naša privatna stvar. Ona je kažem meni rodila Anđela. Ja sam mu dao ime jer sam želeo da bude moj anđeo.