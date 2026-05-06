Slušaj vest

Filip Đukić izgleda da ni sam više ne zna ko mu se sviđa ko ne, sa kim želi avantruru, a sa kim dugotrajni odnos. Danas je bio takav dan pa je Đukić izjavio da mu se sviđa Aneli i da gaji emocije prema njoj. Nakon vesele noći sa Boginjom, iznenadio je sve pričom o Ahmićevoj, ali se ogradio rečenicom da muškarac može da voli jednu ženu, a ima intimne odnose sa drugim ženama.

- Ispada kao da se ja trudim oko Aneli, pa ja odem kod druge. Nismo se mi trudili da uđemo u vezu - pravdao se Filip na samom početku razgovora.

Ovo je odmah isprovociralo Aleksandru, koja ga je suočila sa činjenicom da su svi ukućani videli emociju među njima. Ona ga je direktno upitala zašto onda vreme na žurkama provodi sa Dušicom umesto sa Aneli, ukoliko mu se ona zaista sviđa. Đukić je imao spreman odgovor koji je jasno otkrio njegove frustracije:

- Nit' mogu da je zagrlim, a ni poljubim. Šta mi znači to? - odbrusio je on u "Eliti".

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

"Muškarac može da voli jednu, a ima intimne odnose sa drugima"

U Filipovu odbranu stala je Anastasija, pokušavši da objasni njegovu odluku: "On gleda na to da ako taj odnos nema perspektivu, ne želi to sebi da radi, a ni njoj, pa se sklanja". Ipak, cimerka Sandra mu nije ostala dužna, pa ga je odmah "matirala" pitanjem zašto je onda uopšte ležao u krevetu sa Aneli, ukoliko već želi da se distancira.

Filip je na kraju priznao da mu zadrugarka veoma prija, a onda je usledila skandalozna izjava o muško-ženskim odnosima koja će se dugo prepričavati:

- Muškarac može da ima emociju prema nekoj ženi, a da j**e druge žene, takvi smo. Meni je do ja*a da sam pored Aneli, ali koliko mi je lepo, toliko mi je teško što ne mogu da je dodirnem. Prija mi, šta ću - zaključio je Filip bez dlake na jeziku.