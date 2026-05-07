Edita Aradinović nedavno se povukla iz javnog života kako bi se u potpunosti posvetila trudnoći i pripremama za devojčicu koja uskoro stiže na svet.

Neretko se oglašava na društvenim mrežama, a sada je njena emotivna objava privukla mnogo pažnje.

"Umislila sam da će onaj ko te voli uvek biti tu"

Trudna Edita podelila je sa pratiocima svoje emotivne promene i objasnila koji su novi prioriteti

- Nekad sam mislila da ljubav mora da se čuje, vidi, pa i da boli. Mnogo sam gledala filmove, pa sam čak umislila da će onaj ko te stvarno voli uvek biti tu za tebe, čuvati te, paziti i neće tražiti izgovor da bude ljut, besan i slično, jer teško je znati da je teško onom koga voliš, zar ne? Sada shvatam koliko to nema veze sa vezom. Koliko je zapravo najteže zavoleti sebe, verovati svojoj intuiciji, a ne traumi. Vežbati samopoštovanje, pa ga onda i zaslužiti. Davati bez očekivanja i bez „kontra usluga“. Biti sam, a ne biti usamljen. Ne biti žrtva svojih misli. I na kraju, ne kriviti druge za svoja osećanja, loše odnose i nesklad sa sopstvenim emocijama, željama i ciljevima.

"Umorila sam se od glume i dokazivanja"

- To sam počela da shvatam najviše kroz svoje porodične odnose i javni život. Umorila sam se od glume, dokazivanja i potrebe da budem jaka, vidjena, autentična, drugačija, posebna. Ah. Jer znam odakle to dolazi. Nekome će ovo biti već viđeno, nekome nejasno, nekome nevažno, a neko se već rodio sa svim ovim. Jednostavno svako ima svoj put i svoju misiju. Moja misija je da istinski zavolim sebe, da ne bih romantizovala svoje rane, idealizovala ljude koji su bili samo deo puta, da ne zavisim od tudjeg mišljenja i da ne očekujem taj poziv, tu ruku spasa. Mislim da smo svi zaslužili da živimo u miru i radosti, i to bez griže savesti. Da, moguće je. I treba hrabrosti, ali sam sigurna da je nagrada ogromna - pisala je Edita.

"Da me zaobiđu sve negativne i suvišne informacije"

Nakon svega otkrila je šta joj trenutno najviše prija.

- Nekad mi je cilj bio da imam više pregleda, više drugačijih pesama, više aplauza, više pažnje. Sada samo želim da me okruže dobri ljudi, dobre namere, radosne vesti. Da me zaobiđu sve negativne i suvišne informacije. Ne želim da znam kako je nekome loše, i šta nemoralno radi u svoja 4 zida, ko ima više, a ko manje. Boli me d*pe. Hoću da učim, stvaram, putujem, dajem, volim! Takvi neka se priključe - otkrila je pevačica.

Blista u trudnoći

Edita Aradinović, polako ali sigurno broji dane do porođaja. Trenutno u sedmom mesecu trudnoće, a nedavno je objavila selfi u ogledalu i pokazala kako izgleda 2 meseca pred porođaj.

Pevačica je pozirala u crnim uskim helankama u kojima je ponosno pokazala stomak, a mnogi su komentarisali da i te kako blista u trudnoći.