Anđelo Ranković našao se u ljubavnom trouglu u „Eliti 9“ sa Boginjom i Stanijom Dobrojević, o čemu se u rijalitiju sve više govori. On je sada otkrio kako vidi dalji odnos sa Stanijom i da li između njih može da dođe do veze pred kamerama.

- Pričali smo Boginja, Stanija i ja, i ja sam rekao da mi se sviđa Boginja. Radi me, dopada mi se. Za Staniju sam rekao da mi se dopada, fizički je privlačna. Svi znamo na čemu smo u odnosu - rekao je prvo.

- Stanija i ja smo odlučili da nastavak boravka može da bude u vidu druženja, a sa Boginjom ću nastaviti. Ja sam rekao i Boginji da ne bi tako trebali da budemo prisni jer ne želim da upiru prstom i govore da mi služi za utorak - dodao je Anđelo.

Boginja je potom rekla u kom kontekstu je pričala o Anđelu sa cimerima.

- Ništa loše nisam rekla za Anđela, nego je bilo u vezi Stanije da hoće na silu da uđe u neki odnos - rekla je Boginja potom u "Eliti 9".

Stanija siktala na Asmina na Đurđevdan: "Pun si demona"

Juče je, podsetimo, došlo do žestokog verbalnog okršaja između Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića. Uvrede koje su razmenili uživo u programu šokirale su sve prisutne, a pale su i teške reči na račun porodice, slave i tradicije.

Asmin nije štedeo reči i uputio je najgnusnije optužbe na račun Dobrojevićeve. "Ova Stanija je najgora od svih! Kakvu slavu slave njeni? To je žena koja govori da otac podvodi ćerku, ona mrzi očeve, ja to tvrdim", vikao je Asmin, a zatim je usledila i jeziva opaska: "To je jedna dro***ina, sram da te bude! Njena porodica, ako to podržava, treba sram da ih bude".

Poznata starleta mu, naravno, nije ostala dužna u "Eliti", već mu je žestoko uzvratila, vidno pogođena što je napadnuta upravo na dan njene krsne slave.

"Duša prodana, puna demona, to si ti! Kvazimodo jedan", siktala je Stanija za Đurđevdan i dodala: "Tebi ni hodže ne mogu da pomognu! Je l' moguće da on dolazi u emisiju, kad je moja slava, i izgovara sve one monstruozne stvari".