Igor Nigor Lazić jednom prilikom na Kurir televiziji ispričao je tragične epizode iz svog života koje su ga pratile godinama, a događale su se pod veoma mračnim i misterioznim okolnostima.

"Počele su da se ređaju tragedije"

Jednom prilikom otišao je, kako kaže, kod vidovnjaka koji mu je dao amajliju koju je trebalo da čuva i koja je trebalo njega da čuva uz upozorenje da niko osim njega ne sme da je dotakne.

- Teško mi je o tome da pričam i jako čudno, misliće neko da sam poludeo. Imao sam nešto što sam morao da čuvam i da to čuva mene i to niko nije smeo da dira. Moj otac je to našao i pomisilo da je droga, pa sam ja poludeo što je on to uzeo u ruke. Ubrzo posle toga počele se da se ređaju tragedije. Iznenada mi je bratu umrla ćerka koja je imala 13 godina. Pre toga mi je otac stradao u saobraćajnoj nesreći kao pešak. Onda sam se ja razboleo, dobio tumor na mozgu i lečio se godinama. Bio sam sam sa sobom neko vreme i borio se svojim nekim demonima - govorio je reper.

Život je borba

Uprkos svemu kroz šta je prošao, Nigor je istakao da je ponosan na sebe što je ostao normalan i da je život neprestana borba.

- Možeš ili da se predaš ili da ideš dalje. To je život. Otkud mi znamo šta je realno. Možda ovo što mi sad razgovaramo nije realno. Možda smo dva čipa u matriksu, a ne znamo da li ima nešto posle ovog života. Treba verovati da ima i da je tamo nešto lepše.

Lazić smatra da čovek nipošto ne sme da dozvoli da ga nešto pobedi, bez obzira koliko izgledalo nesavladivo.

- Kad dođeš do nekog zida, ne možeš da razmišljaš kako je ogroman i nisi u stanju da ga preskočiš. Čovek može sve da savlada ako ima neku volju da to reši - govorio je tada Igor.

"Nikada neću biti otac"

Mnoge poznate ličnosti bore se za potomstvo, a o svojim borbama otvoreno pričaju u javnosti.

Nigor se nedavno dotakao ove teme i otkrio zašto se on i njegova supruga Suzana nisu ostvarili kao roditelji.

- Nisam se ostvario kao roditelj i neću. Sticajem okolnosti, zbog toga što mi se dešavalo, i meni i mojoj supruzi. Kasno je sad - rekao je on, a na pitanje o mogućnosti vantelesne oplodnje Nigor je dodao:

- Ne može ni to. Nemoguće je, jedino da Bog pošalje Bogorodicu.

Usvajanje

Lazić je govorio i o usvajanju koje je takođe bilo jedno od opcija.

- Procedura usvajanja deteta... Razmišljali smo o tome, ali je mnogo komplikovano. To je kao da letim na Mars...Tu trebaju neki uslovi da se ispune koje mi trenutno ne možemo da ispunimo. Razmišljati sada o tome je komplikovano - govorio je u emisiji "Korak ispred".