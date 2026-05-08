Milutin Popović Zahar danas je zatražio lekarsku pomoć u jednom privatnom Domu zdravlja.

On se javio u ovu ustanovu nakon što se povredio, kako je rekao, prilikom pada. Naš izvor koji se našao na licu mesta kaže da je bio zabrinut i s podlivima na licu. S njim je bila jedna ženska osoba.

- Došao je do privatnog Doma zdravlja, čuo sam kada je rekao da je pao. Obavljen je pregled, a on je tražio jda bude smešten u bolnicu, ali su mu oni objasnili da kod njih ne postoji ta mogućnost i da se njihova bolnica nalazi na drugoj adresi, koja je u blizini - kaže naš izvor.

Mi smo pokušali da dođemo do Zahara kako bi nam objasnio šta se dogodilo i u kakvom je stanju trenutno, ali nam se on nije javljao.

Podsetimo, čuveni muzičar i tvorac velikih hitova pre izvesnog vremena ugostio je ekipu Kurira u svom muzičkom studiju, kutku ispunjenog uspomenama, nagradama i predmetima koji svedoče o decenijama stvaralaštva.

Na policama i zidovima smenjuju se priznanja, fotografije i suveniri, a gotovo svaki predmet ima svoju priču.

Dok nas je vodio kroz studio, delovao je smireno i filozofski raspoloženo. Umesto da je govorio o ličnim zaslugama, radije je objašnjavao svoj životni pogled.

- Za razliku od ljudi koji insistiraju na ‘ja pa ja’, sve ovo što vidite okolo je nešto što je moj životni moto. Na prvom mestu su mi lepe žene, na drugom mestu lepe umetnosti, a zatim ljudi koji imaju vrednost nevezano da li su tesari, obućari… meni je to svejedno - rekao je Zahаr u emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, dok je pokazivao predmete koji su obeležili različite periode njegovog života.

Svaki detalj u prostoriji nosi posebnu uspomenu, a među njima je i jedna koja ga posebno raduje jer je vezana za susret sa legendarnim američkim muzičarem Louis Armstrong.

- Imao sam sreću da sretnem Luja Armstronga. On svira violinu bolje od mene. Jednog sekunda nije prestao da se smeje. Kod njega je život bio smeh i vicevi - prisetio se Zahаr uz osmeh.