Stanija Dobrojević skreće pažnju na sebe turbulentnim odnosom sa bivšim dečkom Asminom Durdžićem sa kojim se već neko vreme redovno suočava u Eliti.

Durdžić je uplovio u vezu sa Majom Marinković, a rednovno iznosi prljav veš iz odnosa sa starletom.

"Ne trebaju mi snovi, jer te već imam"

Asmin je nedavno otkrio da nisu mesecima imali odnose i da se ohladio od nje i pre nego što je ušao u rijaliti, a najverniji fanovi ovog formata pamte koliko je sve pucalo od ljubavi u spoljnjem svetu.

Durdžić je svakodnevno javno izjavljivao ljubav Staniji, priznao da je i kuću gradio za njih dvoje, iako sada tvrdi sve suprotno.

Njihovi zajednički momenti iz Amerike naširoko su se komentarisali, a tada je i fotografisao Dobrojevićevu dok se golišava uvijala pored njega.

Okruživalo ih je zelenilo i đakonije na krevetu, a Asmin je sve podelio na Instagramu.

- Ne treba mi raj, jer sam te pronašao! Ne trebaju mi snovi, jer te već imam!

"Sve je radio iza leđa"

Stanija Dobrojević razgovarala je nedavno sa svojim cimerom Dačom Virijevićem o Aneli Ahmić i odnosu sa Asminom Durdćićem.

Starleta se prisetila ljubavne veze sa njim i otkrila da je tek kasnije shvatila da je potpuno izigrana.

- Aneli je mene tešila pre nedelju dana kada me je Asmin vređao, ali je sad krenula da me napada, jer sam rekao ono za hotel. Pada u vodu šta Aneli i Asmin meni govore, to je činjenica - rekao je Dača.

- Ti deluješ kao da si nešto od njih uplašen - dodala je Stanija.

- Zašto je Aneli želela da ide u Linc kod Asmina? - pitao je Virijević.

- On mi je sve radio iza leđa. Svašta mu kažem, on nekako nađe način da me odobrovolji. Dačo, ja sam bila jedna slepica, kojoj je bilo potrebno da drmne nekoliko puta glavom o zid, da progleda - istakla je Stanija.

"Razočarala me je"

Mevlida Durdžić, majka aktuelnog učesnika "Elite", Asmina Durdžića, nedavno je govorila o Staniji i odnosu sa njenim sinom.

- Što se tiče Stanije, zameram mu što vređa porodicu, to zameram svakome koga vređa. Stanija nije postupila prema njemu kako treba otkako je ušla, još sa vrata "majmune". Čovek koji god je spomenuo ime Stanija, on mu je ili pisao ili napadao zbog Stanije, branio je uvek. Toliko joj je pomagao, davao novca, a ona njemu kaže: "Nemaš ništa, istresla sam te iz gaća, došao si u rijaliti da zaradiš". Ne, njemu nije trebao rijaliti. On ne može nikad da propadne i da nema, mi imamo. To njoj mora biti jasno. Jeste kod mene jednom bila, donela mi ružu, ali ja mislim da je i to Asmin platio. Imamo sve zapisano koliko je para otišlo u Majami, sve će biti objavljeno. Toliko me je razočarala, ona mene pozdravlja sada, a što me nije pozdravljala kad je bila sa njim? Što mi nije čestitala rođendan, praznik, ja njoj jesam. Toliko je bezobrazna, da tako nešto može da kaže. Asmin je promenio 1.000 žena, nijedna se nije žalila, jedino se Stanija žali. Kako je nije sramota tako nešto pričati na televiziji - rekla je ona ističući da je njen sin finansirao Staniju.