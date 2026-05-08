Privatni život pevačice Jelene Karleuše već godinama je jedna od glavnih tema u medijima i javnosti, pa svaka informacija o njenom životu izaziva veliko interesovanje.

Mnogi se pitaju koje je škole završila i kakvo je njeno obrazovanje?

Upisala srednju pa se ispisala

Nakon završene osnovne škole, upisala je Zemunski gimnaziju, ali se u njoj nije dugo zadržala

Kako je sama istakla, iz te škole se ispisala.

- Zemunske gimnazije se rado sećam, pogotovo razredne i direktora, koji su bili odvratni. Nije tačno da su me izbacili, samu sebe sam ispisala iz više razloga. Nisu dozvoljavali devojkama da se šminkaju, mini suknje nisu bile dozvoljene, kao ni plava kosa, nije smelo da se priča na času niti da se jede - ispričala je.

Koju školu je završila Jelena Karleuša?

Iako je, kako navodi, bila odličan đak, školovanje joj je postalo opterećujuće, ne samo zbog strogih pravila, već i zbog toga što je već sa 16 godina snimila prvi album.

Nakon gimnazije, upisala je Politehničku školu na Novom Beogradu, gde je tada i živela. Pohađala je mašinski smer, ali se ni tu nije dugo zadržala. Posle tri meseca prešla je u turističku srednju školu, koju je završila vanredno.

- Više sam pevala nego što sam bila na časovima - izjavila je Jelena, koja je pohađala i muzičku školu.

Uprkos svim promenama, uspela je da završi školovanje i stekne diplomu, iako fakultetsko obrazovanje nema i, kako navodi, nije postala akademski građanin "kao ostali u porodici", prenosi Alo