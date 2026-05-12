Svetalana Ceca Ražnatović može se reći da je glavna tema na društvenoj mreži Iks (nekadašnjem Tviteru).

Pevačica se poslednjih dana, ali i meseci intenzivno uključila u rasprave sa korisnicima, odgovarajući direktno na kritike, provokacije, ali i dobronamerne komentare što izazvalo pravu lavinu reakcija i oprečna mišljenja u javnosti.

Ražnatovićeva godinama važi za jednu od najćutljivijih javnih ličnosti na Balkanu, a ovoga puta je rešila da progovori i svima zapuši usta. Mnogi smatraju da je pevačica do sada imala svoje botove, ali sada je sama uzela stvar u svoje ruke i krenula u obračun. Njeni odgovori su kratki, oštri i bez zadrške, a pojedine replike već se masovno dele po mrežama.

Oštri

"Ovo kočijaško ponašanje je blam za nekog ko važi za toliku zvezdu koja se uvek u javnosti trudila da bude odmerena. Ja kapiram da vam je ovde stalo da se ušlihtate omiljenoj pevačici, ali nije zgoreg imati zrno zdravog razuma i objektivnosti da nešto što je blam ne veličate - bio je tviter koji je oštro osudio Cecine komentare.

Bilo je i onih šaljivih koji su kopirali Cecine odgovore i podelili.

- Šta se smeješ? Ma, ništa, uživam gledajući kako Svetlana rešava sve živo po Tviteru- jedan je od tvitova na kojem se može videti skrinšot sa Cecinim stavovima.

Ne da na sebe

Neki od njenih rekacija su sledeće:

"Evo tebe živog primera, go idiot do idiota, čast izuzetcima, lepo si opisala svoju porodiu. Od kada majmuni koriste Iks, radi nešto Saveta, manje ćeš imati vremena da komentarišeš ljude koje ne poznaješ - samo su neke od reakcija popularne pevačice na fotografiju koju su korisnici ove mreže podelili, a na kojoj su komentarisali njenog sina Veljka Ražnatovića i unuka Željka.

Pevačici je posebno zasmetalo to što su neki komentarisali tetovaže na telu njenog sina

- Što si, brate, istetovirao svoj lik na ruci? I ta jedna glava ti je previše-glasio je stav.

Ražnatovićeva je bila jasna:

- Pitaj ga kad ga sretneš. Kriješ se, a tako si "duhovit", šteta- izričita je.

Ceca se do sada nije oglašavala povodom svojih stavova i rekacija na društvenim mrežama, a kada su je novinari direktno pitali o njenom nalogu na Iksu nije dala precizan odgovor.