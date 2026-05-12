Slušaj vest

Preko pola veka je Miroljub Aranđelović javnosti poznat po nadimku Kemiš, a njegova karijera harmonikaša i producenta je toliko godina na visokom nivou.

Kemiš već dugo uživa u ljubavi sa legendarnom pevačicom Zoricom Brunclik. Sada, pomže joj u mentorisanju kandidata u popularnom muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a nedavno je počelo da se nagađa o tome kako je on dobio nadimak po kom ga svi znaju.

Mnogima na društvenim mrežama nije bilo jasno kako je postao Kemiš od imena Miroljub, a vrlo brzo, usledile su spekulacije.

Jedan od korisnika koji su se bavili ovom temom, došao je do rešenja koje zapravo ima smisla.

1/5 Vidi galeriju Čuveni umetnik je rodom iz Grabovca Foto: Boba Nikolić, Nemanja Nikolić, Jakov Milošević

- Kemiš se zove Miroljub Aranđelović, što implicira da su ga zvali Miške, što dalje implicira da je od Miške nastalo Kemiš jer, šatrovački - pisalo je u jednoj objavi.

Naime, Kemiš je šatrovački pročitan nadimak Miške, koji je verovatno nastao od njegovog imena Miroljub.

Međutim, harmonikaš se nije potvrdio ovu vest, ali izgleda da mnogima ova priča deluje logično.

Porodični dom

Muzička zvezda Zorica Brunclik i istaknuti umetniki virtrouz na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš već decenijama slove za jedan od najskladnijih parova sa domaće estrade. Na ludi kamen su stali 1985. godine i od tada ništa nije uspelo da ih poljulja.

Svojim vrednim radom stvorili su imperiju, a njihov dom liči na one iz svetskih časopisa.

1/10 Vidi galeriju Palata Kemiša i Zorice Foto: Printscreen Pink

Obnovili zavete u porodičnom domu

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš u svom porodičnom domu obnovili su zavete nakon 40 godina ljubavi.

Zorica je zasenila neverovatnim stajlingom, a umesto venčanice obukla je beli komplet kupljen u Beču, koji je ukombinovala sa belim sesirom sa bisernim detaljima. Ljubavni par je satima slavio sa svojim najbližim članovima porodice, prijateljima i ličnostima sa estrade.

I kupatilo, koje je u belo-oker nijansama, je veoma prostrano. Primetno je da je kada veoma velika, kao i da se oko nje nalaze dva stuba u grčkom stilu koji daju posebnu notu celoj prostoriji, dok se na policama vidi veliki broj peškira.

1/7 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: Printskrin, Boba Nikolić, Printscreen Kurir televizija, Printscreen Instagram

Zorica ipak najviše vremena provodi u prostoriji koju naziva terasom, a u kojoj se nalaze kamin i udoban nameštaj. Zid je ukrasila kožom leoparda, koju je, kako je otkrila, dobila na poklon tokom boravka u Južnoj Africi.

- U ovoj prostoriji bi bila karijera Zorice Brunclik od 47 godina, kao i Miroljuba Aranđelovića Kemiša kao autora. Ovde se nalaze sve moje nagrade. Najdraži mi je opanak "Poselo na Kalemegdanu" - rekla je jednom prilikom muzička zvezda.

BONUS Video: