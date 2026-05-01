Muzička zvezda Zorica Brunclik i istaknuti umetniki virtrouz na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš već decenijama slove za jedan od najskladnijih parova sa domaće estrade. Na ludi kamen su stali 1985. godine i od tada ništa nije uspelo da ih poljulja.

Svojim vrednim radom stvorili su imperiju, a njihov dom liči na one iz svetskih časopisa.

Porodični dom

Svoje ljubavno gnezdo stvorili su u Krnjači, a dom su opremili tako da sve bude po njihovom ukusu. Njihov porodični dom ima veoma veliko i lepo dvorište u kom se nalazi i bazen.

Oko bazena su tokom toplijeg vremena postavljene ležaljke, a cela okolina je okružena zelenilom i visokom drvećem sa krošnjama koje zaklanja od pogleda znatiželjnika. U dnevnoj sobi se nalazi i veliki sto za ručak, a spavaća soba je posebna priča. Veliki bračni krevet ima duge ružičaste baldahine i sve je u svili, dok su pored kreveta komode sa lampama.

I kupatilo, koje je u belo-oker nijansama, je veoma prostrano. Primetno je da je kada veoma velika, kao i da se oko nje nalaze dva stuba u grčkom stilu koji daju posebnu notu celoj prostoriji, dok se na policama vidi veliki broj peškira.

Zorica ipak najviše vremena provodi u prostoriji koju naziva terasom, a u kojoj se nalaze kamin i udoban nameštaj. Zid je ukrasila kožom leoparda, koju je, kako je otkrila, dobila na poklon tokom boravka u Južnoj Africi.

- U ovoj prostoriji bi bila karijera Zorice Brunclik od 47 godina, kao i Miroljuba Aranđelovića Kemiša kao autora. Ovde se nalaze sve moje nagrade. Najdraži mi je opanak "Poselo na Kalemegdanu" - rekla je jednom prilikom muzička zvezda.

- Kada dobiješ taj opanak, to znači da ti je te godine pesma bila najslušanija. Dobila sam to priznanje za pesmu "Ja znam". Oboje smo dobili priznanja da smo nacionalni umetnici Srbije - otkrila je Zorica svojevremeno.

Obnovili zavete u porodičnom domu

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš u svom porodičnom domu obnovili su zavete nakon 40 godina ljubavi.

Zorica je zasenila neverovatnim stajlingom, a umesto venčanice obukla je beli komplet kupljen u Beču, koji je ukombinovala sa belim sesirom sa bisernim detaljima. Ljubavni par je satima slavio sa svojim najbližim članovima porodice, prijateljima i ličnostima sa estrade.

Vratila se u Pinkove zvezde

Kada se pojavila u studiju nakon nekoliko meseci čule su se ovacije i aplauzi, a sa osmehom na licu je sela na svoju poziciju kako bi radila sa svojim kandidatima.

"Imala sam tešku operaciju"

Muzička zvezda je u emisiji "Premijera" govorila o problemima sa kojim se suočila.

- Kad su ovakve situacije u pitanju, osećam da ste svi iskreni i to je prelepo. Ja to nisam krila, imala sam tešku operaciju i to je sve prošlo uspešno. Savetujem svima da idu na sistematske preglede na vreme. Kolonoskopiju svi treba da rade posle pedesete godine. To je savet svima, ja se nisam ozbiljno bavila svojim zdravljem i došlo je dotle dokle je došlo. Ali sad kažem, Bože, hvala ti - rekla je muzička zvezda i dodala:

- Više od pola planete je pisalo, podržavalo me i molilo se... Verovatno je to doprinelo da se trgnem i da dođem. Uskoro ću se svima pojedinačno zahvaliti, bilo je nekih ljudi koji su me podržavali, a da kafu sa mnom nisu popili. Zaista, postoje neke situacije u životu kada smo svi mi samo ljudi... Nema laži, nema prevare, ali iskrenost i ljubav se osećaju. Ovo su situacije koje svima mogu da se dese.

"Nije bio moj red"

- Tim koji se bavio mojim zdravljem odlično je radio svoj posao, čak i više nego što sam očekivala. Najviše podrške sam dobila od moje porodice koji su uzimali godišnje odmore da bi bili sa mnom. Ali, Miroljub je moja muza, podrška koja je ležala sa mnom u bolnici. Kumovi, prijatelji, ma ne znam šta da vam kažem... To je jako lepo, svi su se ozbiljno interesovali za moje zdravlje i ja se svima zahvaljujem iskreno.

Hvala svima i dragom Bogu, nije bilo moje vreme, nije bio moj red i mnogo je razloga bilo za mene da ostanem i budem tu. Odmah smo počeli da pravimo planove, ali treba još da se oporavim. Najavili smo koncert za kraj godine, ali treba mi kondicije, ali polako, daće Bog - govorila je Zorica sa osmehom na licu.