Slušaj vest

Mlada zvezda Jakov Jozinović mesecima unazad oduševljava publiku svojim glasom, ali i lepim ponašanjem. Upravo iz tih razloga, došao je do toga da se za njegov koncert uvek traži karta više, a krcata dvorana bude puna do poslednjeg mesta.

Jedan u nizu od njegovih brojnih koncetara u Sava Centru, održava se večeras, a ljudi iz javnog sveta, kao i uvek, došli su da podrže mladog pevača.

Ovako je pevač izgledao kada je izašao na binu:

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

Gudeljova bivša u prvom redu

Budno oko našeg reportera nije moglo da ne opazi lepoticu Emu Radujko u prvom redu o kojoj je javnost jedno vreme brujala zbog navodne veze sa Dragišom Gudeljom, bratom proslavljenog fudbalera Nemanje Gudelja.

Ona je bila u opuštenom izdanju, sa detaljima nenametljivog lukszua, pa tako, obula je štikle, široki teksas džins sa belim korsetom. Kosa joj je bila puštena i isfenirana.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala:

1/7 Vidi galeriju Ema Radujko Foto: Damir Dervišagić

Ema je jednom prilikom javno govorila u emisiji "Amidži Šou" o detaljima njihovog odnosa.

- Videla sam, pišu novine, meni je lepo kada me već sa nekim povezuju, da me bar povezuju sa dobrim frajerom. Dragi, njegova porodica i Anastasija su mi veoma dragi svi - rekla je Ema tada i dodala:

- Ja sam slobodna već dve godine, sama kao list na vetru, a to što pišu, poželela bih nekada da mi je tako turbulentan ljubavni život. Znamo se Dragi i ja, družimo se - rekla je Ema, a onda se osvrnula na to da li je teško biti devojka fudbalera, s o obzirom da je bila u vezi sa Urošem Račićem.

- Sviđa mi se njihov stil života... Da, svaki dan pričamo o fudbalu. Branim ja, tako kada sam bila u vezi, ja sam samo branila. Pa naravno, branim mu - zaključila je pevačica tad.

Poznati pisac podržava Jakova

Marko Milošević, pisac kog posebno mlađa publika voli, zahvaljujući njegovom angažmanu na društvenim mrežama, gde često obljavljuje svoje stihove, ali i najave poetskih večeri, pojavio se na koncertu mladog Jakova. Njih dvojicu definitivno spaja ljubav ka umetnosti, emotivnim baladama i na kraju, pesmi samoj po sebi.

Foto: Damir Dervišagić

Marko je bio u opuštenoj eleganciji, obukavši plavu košulju i teksas farmerke.

Tu je i Leontina

U prvom redu bila je i Leonrina Vukomanović. Zanimljivo je da jedna od najlepših pesama sa ovih prostora, emotivna numera "Anđeo", koju je originalno otpevao Boris Režak, krije priču koju mnogi dugo nisu znali.

Poznata kompozitorka i autorka brojnih domaćih balada, pa i ove, Leontina, otkrila je jednom prilikom svoju veliku tajnu koju je čuvala godinama. Ona je priznala da pesma nije bila pisana za njega. Na iznenađenje svih, baladu je trebalo da otpeva Boško Jakovljević, popularni voditelj, prenosili su ranije domaći mediji.

Foto: Damir Dervišagić

Leontina je bila lepo rapsoložena, a na sebi je imala elegantnu crnu kombinaciju.

Peva ceo Sava Centar

Jakov je na samom početku digao na noge prepunu dvoranu, a u videu ispod možete pogledati deo atmosfere.

Koncert Jakova Jozinovića Izvor: Kurir

Školuje se za novinara, brao voće za dnevnicu

Podsetimo, mladi pevač koji je sa samo 20 godina svojim talentom osvojio je ceo region, trenutno je student druge godine novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu.

Kada nije na sceni, Jakov kao i svaki mladić u njegovim godinama ide na fakultet gde vredno uči i radi na svom usavršavanju.

1/7 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

Gostujući u emisiji "Kod nas doma" na HRT televiziji, pevač je otkrio kojim se sve poslovima bavio.

- Pre samo tri godine radio sam na arheološkim iskopinama, na 40 stepeni, i s obzirom na to da dolazim iz Vinkovaca, svi znamo da su Vinkovci arheološki plodno područje, stvarno se moglo mnogo toga naći, svašta sam tu iskopao, a posle toga sam, naravno, radio i u proizvodnji sveća, pa sam... Joj, bilo je tu svega. Radio sam onda u šljivicima, brao voće za dnevnicu, pa stvarno sam svuda radio - rekao je Jakov u pomenutoj emisiji.

Bonus video: