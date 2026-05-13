Sapunica oko ljubavnog trougla Asmina Durdžića, Aneli Ahmić i Stanije Dobrojević i dalje privlači veliku pažnju javnosti, a čini se da se priča dodatno komplikuje.

Asmin otkriva sve iz njegove prošlosti sa Aneli Ahmić

Majka Asmina Durdžića, Mevlida Durdžić, odlučila je da se oglasi i pred kamerama iznese svoju stranu priče o sinu, bivšoj snaji i Staniji Dobrojević, pritom otkrivajući detalje koji, kako tvrdi, razotkrivaju brojne neistine koje su do sada iznošene.

Mevlida Durdžić je na samom početku šokirala priznanjem da Stanija Dobrojević nije bila u neznanju kako je prvobitno tvrdila, te da je pre puta u Majami od nje lično saznala sve o Aneli Ahmić i maloj Nori.

– Stanija je pre nego što je on otišao u Majami znala za Noru. Ne znam da li je Stanija videla slike Aneli, ali sam joj ja sve rekla, ko je Aneli, ko je Nora. Rekla sam joj da ću se ja brinuti o Nori, da je to neće opterećivati kad dođe ovamo kod nas. Da li joj je Asmin rekao da je Aneli pekarka, ja to ne znam, ali ja sam Staniji rekla da postoje i Aneli i Nora. Oni dole nisu imale uslove da žive i vraćali su se kod nas. Aneli je stalno išla, a Nora je bila kod mene, ostane kod Asmina. Oni nikad nisu živeli da su imali normalan život. Ona nije znala da su Aneli i Asmin bili u Italiji – istakla je Mevlida na Red TV.

Asminove laži o raskidu i Anelin ulazak u rijaliti

Majka Mevlida nije štedela ni sopstvenog sina, te je priznala da je on lagao kada je tvrdio da Aneli od 2022. godine nije dolazila kod njih.

– Asmin je pogrešio jer je rekao da Aneli nema od 2022. da nije dolazila, a to nije istina, Aneli je dolazila, preko zime je bila tu, to je on slagao. Za njen ulazak niko nije znao, ni mi ni Asmin. Kad je sa Stanijom stupio u odnos sa Aneli više nije imao ništa, jedino ako se čuo u vezi Nore ili da je pošalje pare – izjavila je majka Asmina Durdžića.

"Aneli se blamira sa Filipom!"

Osvrnula se i na aktuelna dešavanja u rijalitiju, surovo komentarišući Anelin pokušaj zbližavanja sa Filipom, ali i odnos Stanije i Anđela.

– Ja mislim da se ona baš blamira, taj momak, on javno kaže da ne želi da ima ženu koja ima dete, on je to jasno rekao, a ona ima dete, znači nema nikakve šanse, baš joj je bezveze što se toliko blamira. Što se tiče Stanije i Anđela, ni tu ne vidim ništa, Anđelo je rekao da ne želi vezu, isto ni tu ne vidim da je Anđelo zagrejan za Staniju – direktna je bila Mevlida.

Pored toga, Mevlida je oštro demantovala Aneline tvrdnje o oduzimanju deteta od strane socijalne službe, nazivajući ih apsolutnim lažima i tvrdeći da Minka ima sasvim korektan odnos sa bivšim mužem i skoro dvadesetogodišnjom ćerkom.

– Znate kako sam odreagovala... Anelina najveća greška je što puno laže, i to laže što ne bi trebalo. Nikad Minkino dete nije oduzeto, sem što ode kod oca u Novi Sad. Minkina ćerka ima skoro 20 godina. Ona kaže da je bila u domu, da joj je socijalno oduzelo dete, sve može da se proveri... Zašto Aneli toliko mora da iznosi laži, a Minka nikad loše nije rekla ni o Aneli, ni o Siti. Jedino Mustafa kaže, a Minka nikoga ne dira, ni decu ničiju, a one nju konstantno ponižavaju i pričaju loše. To nije istina niti će biti. Ona ima dve ćerke, samohrana majka, sa bivšim mužem ima korektan odnos – poručila je ona.